ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦИФРОВКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

По его словам, инвентаризация и оцифровка актов правительства и распоряжений премьер-министра проводилась в несколько этапов. Проведена работа по получению электронных версий свыше семи тысяч принятых постановлений и распоряжений правительства за период с 1992 года по настоящее время, а также около 100 тысяч первичных материалов. Работа в этом направлении продолжается.

Сухум. 6 августа 2019. Абхазия-Информ. Сегодня на заседании Кабинета министров руководитель аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия рассказал, как проходит процесс инвентаризации и оцифровки актов правительства и распоряжений премьер-министра.

Результатом проделанной работы стал банк данных графических образов нормативно-правовых актов. Программа представляет собой средство обеспечения широкого доступа к текстам документов, подлежащих опубликованию в специальном разделе на официальном сайте Кабинета Министров.

Для работы с базой создан специальный веб-интерфейс, в котором реализованы необходимые средства поиска документа не только по порядковому номеру и названию, а также по содержанию акта.

Аппарат Кабинета Министров на основании конкурса заключил договор с ООО «Информбюро» на предмет реализации проекта по переводу нормативно-правовых актов правительства РА в оцифрованный (электронный вид), а также созданию базы данных, которая будет содержать все акты.

«Первый этап проекта завершён, программой может пользоваться широкая аудитория. В установленном порядке оригиналы правительственных актов за весь период будут переданы в Государственный архив для надлежащего хранения», - сообщил Давид Сангулия.

По его словам, последующая оцифровка актов и пополнение программы в режиме «реального времени» будет осуществлять аппарат Кабмина, чтобы база была актуальной и информативной.