11 АВГУСТА В АБХАЗИИ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ КУРБАН-БАЙРАМ
Новости Вторник, 06 августа 2019 13:13
Сухум. 6 августа 2019. Абхазия-Информ. Кабинет Министров объявил 11 августа (воскресенье) 2019 года праздничным нерабочим днём Курбан-Байрам (Курбанныхъа)
В связи с совпадением выходного и праздничного нерабочего дня (воскресенье 11 августа) нерабочим днем объявляется понедельник 12 августа.
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