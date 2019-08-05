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МЧС НАЗВАЛО ПРИЧИНУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
августа 01 2019

МЧС НАЗВАЛО ПРИЧИНУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ В СИБИРИ

В ведомстве заявили, что площадь возгораний увеличилась из-за недостаточных мер по их тушению МОСКВА, 1…
ПУТИН ПОРУЧИЛ МИНОБОРОНЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
июля 31 2019
ПУТИН ПОРУЧИЛ МИНОБОРОНЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
АВИАЦИЯ МЧС ПРИСТУПИЛА К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
июля 31 2019
АВИАЦИЯ МЧС ПРИСТУПИЛА К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

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Абхазия Информ

11 АВГУСТА В АБХАЗИИ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ КУРБАН-БАЙРАМ

Новости Вторник, 06 августа 2019 13:13
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Сухум. 6 августа 2019. Абхазия-Информ. Кабинет Министров объявил 11 августа (воскресенье) 2019 года праздничным нерабочим днём Курбан-Байрам (Курбанныхъа)

В связи с совпадением выходного и праздничного нерабочего дня (воскресенье 11 августа) нерабочим днем объявляется понедельник 12 августа.

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