КАБМИН РА ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ АБХАЗИЯ И РОССИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ
Сухум. 6 августа 2019. Абхазия-Информ. 6 августа состоялось очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия. В повестку дня было включено 17 вопросов:
В соответствии с законом «О международных договорах Республики Абхазия», правительство одобрило представленный Государственной инспекцией по карантину растений проект Соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина растений.
Целью настоящего Соглашения является укрепление двустороннего сотрудничества в вопросах охраны территории государств сторон от заноса и распространения карантинных вредных организмов и снижения причиняемых ими потерь, а также устранение препятствий во взаимной торговле продукцией, подлежащей фитосанитарному контролю.
Положения настоящего Соглашения распространяются на всю подкарантинную продукцию/материал, в том числе поступающую в качестве дара или для научных целей, а также предназначенную для дипломатических, консульских и других представительств.
Правительство утвердило Положение «О Министерстве образования и науки Республики и перечень учреждений. подведомственных этому министерству».
Кабмин утвердил структурное построение органов внутренних дел и штатное расписание МВД РА.
Правительство установило стоимость бланка разрешения на временное проживание в Республике Абхазия в размере 250 рублей.
Был утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, в который вошло 100 наименований, а также установлен предельный размер торговых надбавок (наценок) на эти лекарства.
Предельный размер торговых надбавок за одну единицу (упаковку) лекарственных средств стоимостью до 500 рублей составит от 18 до 25% в зависимости от оптовых цен на лекарственные средства, с учетом таможенной стоимости и розницы.
Предельный размер торговых надбавок за одну единицу (упаковку) лекарственных средств стоимостью свыше 500 рублей составит от 13 до 20%, в зависимости от оптовых цен на лекарственные средства, с учетом таможенной стоимости и розницы. Предельный размер торговых надбавок на лекарства из этого перечня будут действовать с 1 сентября 2019 г.
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