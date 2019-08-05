КАБМИН РА ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ АБХАЗИЯ И РОССИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ

В соответствии с законом «О международных договорах Республики Абхазия», правительство одобрило представленный Государственной инспекцией по карантину растений проект Соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина растений.

Кабинет Министров делегировал начальнику Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений полномочия на подписание «Соглашения между Пправительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина растений».

Целью настоящего Соглашения является укрепление двустороннего сотрудничества в вопросах охраны территории государств сторон от заноса и распространения карантинных вредных организмов и снижения причиняемых ими потерь, а также устранение препятствий во взаимной торговле продукцией, подлежащей фитосанитарному контролю.

Положения настоящего Соглашения распространяются на всю подкарантинную продукцию/материал, в том числе поступающую в качестве дара или для научных целей, а также предназначенную для дипломатических, консульских и других представительств.

Правительство утвердило Положение «О Министерстве образования и науки Республики и перечень учреждений. подведомственных этому министерству».

Кабмин утвердил структурное построение органов внутренних дел и штатное расписание МВД РА.

Правительство установило стоимость бланка разрешения на временное проживание в Республике Абхазия в размере 250 рублей.

Был утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, в который вошло 100 наименований, а также установлен предельный размер торговых надбавок (наценок) на эти лекарства.

Предельный размер торговых надбавок за одну единицу (упаковку) лекарственных средств стоимостью до 500 рублей составит от 18 до 25% в зависимости от оптовых цен на лекарственные средства, с учетом таможенной стоимости и розницы.

Предельный размер торговых надбавок за одну единицу (упаковку) лекарственных средств стоимостью свыше 500 рублей составит от 13 до 20%, в зависимости от оптовых цен на лекарственные средства, с учетом таможенной стоимости и розницы. Предельный размер торговых надбавок на лекарства из этого перечня будут действовать с 1 сентября 2019 г.