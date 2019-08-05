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Абхазия Информ

ДВА ЧЕЛОВЕКА СТАЛИ ЖЕРТВАМИ ШТОРМА НА МОРЕ

Новости Вторник, 06 августа 2019 10:54
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ДВА ЧЕЛОВЕКА СТАЛИ ЖЕРТВАМИ ШТОРМА НА МОРЕ

 

Сухум. 6 августа 2019. Абхазия-Информ. 6 августа, в 09:25 часов водолазы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии обнаружили тело 19-летнего молодого человека по фамилии Кутелия, утонувшего в море в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

5 августа Кутелия купался в море в при шторме в четыре балла. Его накрыло волной и унесло в море.

Поисковая операция МЧС длилась почти сутки. Тело Кутелия было найдено у волнореза, на глубине около шести метров.

В тот день еще один человек стал жертвой шторма в Гагре. Сотрудникам МЧС удалось обнаружить и вытащить из воды туриста из Москвы. Он был доставлен в больницу, однако позже скончался.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 06 августа 2019 10:56

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