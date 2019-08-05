ДВА ЧЕЛОВЕКА СТАЛИ ЖЕРТВАМИ ШТОРМА НА МОРЕ

Сухум. 6 августа 2019. Абхазия-Информ. 6 августа, в 09:25 часов водолазы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии обнаружили тело 19-летнего молодого человека по фамилии Кутелия, утонувшего в море в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

5 августа Кутелия купался в море в при шторме в четыре балла. Его накрыло волной и унесло в море.