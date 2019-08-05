АБХАЗСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО И ООО «АЗИД» ЗАКЛЮЧАТ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ - ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ЭШЕРСКОЙ НЕФТЕБАЗЫ

В целях обеспечения условий оформления прав, предусмотренных статьей 243 Гражданского кодекса Республики Абхазия, и защите государственных интересов в части распоряжения долей собственности Республики Абхазия в составе имущественного комплекса Эшерской нефтебазы «Абхазского морского пароходства»:

Государственному комитету Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации поручено обеспечить выдачу правоудостоверяющих документов на имущественный комплекс Эшерской нефтебазы «Абхазского морского пароходства» с указанием его формы общей собственности с долей собственности Республики Абхазия 50%.

Государственному управлению по транспорту поручено обеспечить заключение Госкомпанией «Абхазское морское пароходство» с ООО «АЗиД» соглашения об управлении общей собственностью - имущественным комплексом Эшерской нефтебазы «Абхазского морского пароходства».

В соответствии с предлагаемой к подписанию редакцией генерального соглашения между «Абхазским морским пароходством» и ООО «АЗиД», стороны подтверждают, что объект является их общей долевой собственностью. Каждая из сторон имеет равнозначный размер доли (по 50%) в составе общей собственности.

Любая из сторон не вправе продавать объект либо любую его часть, сдавать объект либо его часть в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия другой стороны.

Стороны обязаны эксплуатировать объект и вести хозяйственную деятельность в соответствии с целями и задачами функционирования объекта, а именно: прием, хранение и отпуск нефтепродуктов, если иное не будет дополнительно установлено решением сторон.

Стороны обязуются не продавать либо иным, каким бы то ни было образом отчуждать или переуступать сторонним юридическим и физическим лицам свою долю либо ее часть (в том числе любые права на нее) без согласия всех участвующих в соглашении сторон.

В случае намерения любой из сторон продать либо иным образом произвести отчуждение своей доли в общем имуществе, другая сторона имеет право преимущественной ее покупки в порядке, предусмотренном законодательством.

Стороны в полной мере выполняющие свои обязательства по Соглашению имеют право использовать до 50% мощности объекта для личных целей. Превышение указанного лимита осуществляется при условии наличия отельного согласования с другой стороной.