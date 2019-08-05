ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБРАЩАЕТСЯ К ЦИК И АГТРК ВЫДЕЛИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ НА ТЕЛЕДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ
Сухум. 8 августа 2019. Абхазия-Информ. По инициативе Общественной палаты Республики Абхазия 7 августа 2019 года состоялось подписание шестью кандидатами в Президенты Республики Абхазия Договора об общественном согласии, в котором они заявили о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа, укрепления демократии и политической стабильности в нашей стране.
Все присутствовавшие кандидаты в Президенты были единодушны во мнении, что одной двухчасовой программы на АГТРК, в ходе которой должны состояться прямые дебаты десяти кандидатов, явно не достаточно. Они призвали членов Общественной палаты РА поспособствовать тому, чтобы ЦИК и АГТРК приняли решение о выделении дополнительного времени в эфире Абхазского телевидения для проведения прямых дебатов кандидатов в Президенты.
Члены Общественной палаты разделяют это мнение кандидатов в Президенты РА и считают, что именно в ходе прямых дебатов кандидатов в Президенты у избирателей складывается более ясное и объективное представление о претендентах на высший государственный пост. Теледебаты позволяют лучше понять политические позиции и намерения участников избирательного процесса, а также раскрыть их личностные особенности.
Общественная палата Республики Абхазия обращается с просьбой к председателю Центризбиркома Тамазу Гогия и председателю Абхазской Гостелерадиокомпании Роланду Бганба изыскать возможность для выделения дополнительного времени на дебаты кандидатов в прямом эфире Абхазского телевидения. Соответствующие письма направлены на имя руководителей Центризбитркома и Абхазской Гостелерадиокомпании.
На эту форму агитации кандидатов в президенты, как полагают в Общественной палате, можно было бы отвести две-три двухчасовые программы в прямом эфире.
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