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Абхазия Информ

18 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Новости Среда, 07 августа 2019 15:49
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18 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сухум. 7 августа 2019. Абхазия-Информ. 18 молодых людей из Абхазии, победителей творческих конкурсов на знание истории и культуры России, с 4 по 10 августа принимают участие в учебно-образовательной поездке в Санкт-Петербург в рамках проекта «Здравствуй, Россия!».

Во время поездки ребята знакомятся не только с Россией, но и с культурой и традициями тех государств, которые представляют делегаты-участники. Они вернутся домой с багажом полезных знаний, положительных впечатлений и новых друзей.

Для участников проекта «Здравствуй, Россия!» предусмотрены экскурсии в крупнейшие музеи и объекты культурного наследия, лекции-дискуссии, мастер-классы по истории России, встречи с известными людьми в сфере культуры и спорта.

Программа «Здравствуй, Россия!» реализуется Россотрудничеством по линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом с 2014 года. Ежегодно города Российской Федерации посещают более 700 молодых людей из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 07 августа 2019 15:53

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