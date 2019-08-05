18 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сухум. 7 августа 2019. Абхазия-Информ. 18 молодых людей из Абхазии, победителей творческих конкурсов на знание истории и культуры России, с 4 по 10 августа принимают участие в учебно-образовательной поездке в Санкт-Петербург в рамках проекта «Здравствуй, Россия!».

Во время поездки ребята знакомятся не только с Россией, но и с культурой и традициями тех государств, которые представляют делегаты-участники. Они вернутся домой с багажом полезных знаний, положительных впечатлений и новых друзей.