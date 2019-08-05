 

В мире

МЧС НАЗВАЛО ПРИЧИНУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
августа 01 2019

МЧС НАЗВАЛО ПРИЧИНУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ В СИБИРИ

В ведомстве заявили, что площадь возгораний увеличилась из-за недостаточных мер по их тушению МОСКВА, 1…
ПУТИН ПОРУЧИЛ МИНОБОРОНЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
июля 31 2019
ПУТИН ПОРУЧИЛ МИНОБОРОНЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
АВИАЦИЯ МЧС ПРИСТУПИЛА К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
июля 31 2019
АВИАЦИЯ МЧС ПРИСТУПИЛА К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Календарь событий

« Август 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОГЛАСИИ

Новости Среда, 07 августа 2019 12:16
Оцените материал
(0 голосов)
КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОГЛАСИИ

Сухум. 7 августа 2019. Абхазия-Информ. Сегодня, 7 августа, кандидаты в президенты Республики Абхазия подписали Договор об общественном согласии. С инициативой подписания кандидатам договора выступила Общественная палата РА.

Кандидаты в Президенты РА заявили о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа и укрепления демократии и политической стабильности в стране.

***

ДОГОВОР ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОГЛАСИИ

25 августа 2019 года в Республике Абхазия пройдут очередные выборы Президента. Oт того, как пройдет избирательная кампания и каково будет ее восприятие кандидатами в Президенты, их сторонниками и обществом в целом, во многом зависит общественно-политическая ситуация в стране в обозримом будущем.

Мы, кандидаты в Президенты Республики Абхазия, заявляем о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа и укрепления демократии и политической стабильности в нашей стране. Считаем абсолютно недопустимым пренебрежение нормами закона, морали и профессиональной этики в ходе предстоящих выборов,

В ходе избирательного процесса мы считаем необходимым:

  1. Соблюдать принцип верховенства Закона над политическими, групповыми и личными интересами, а также соображениями т.н. «политической целесообразности.
  2. Отказаться от любых форм давления на организаторов выборов, судебные и правоохранительные органы, а также на избирателей.
  3. Не допускать заведомо ложных высказываний или сознательного замалчивания фактов, необходимых для объективной оценки того или иного избирательного объединения и кандидата в Президенты. Считаем неприемлемым искусственное нагнетание тревоги, страха, настроений безысходности и пессимизма, ведущих к пассивности граждан и их отказу от участия в выборах.
  4. Не использовать «административный ресурс» при проведении избирательной кампании и предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы исключить eго влияние на ход избирательной кампании и результаты выборов.
  5. Реализовать принцип равенства возможностей в информировании избирателей, предоставляя журналистам достоверную информацию о своей деятельности и отдавая            предпочтение открытым, публичным дебатам непосредственных участников избирательной кампании.
  6. Предпринимать усилия в целях недопущения «войны компроматов» и дискредитации участников избирательной кампании путем распространения недостоверной информации.
  7. Выступать за безусловный отказ oт прямого или косвенною предоставления избирателям материальных или иных благ с целью склонить их к голосованию в свою пользу.
  1. В случае возникновения противоречий или конфликтных ситуаций между участниками Договора отдавать предпочтение согласительным процедурам или обращаться к правовым инструментам с целью разрешения спорных вопросов.
  2. После подведения и опубликования итогов выборов Президента Республики Абхазия кандидаты в Президенты обязуются признать их легитимными, если в ходе голосования не было допущено грубых нарушений законодательства, повлиявших на итоги выборов.

Кандидат в президенты РА  Адзынба Шамиль Омарович

Кандидат в президенты РА Джапуа Алмас Северьянович

Кандидат в президенты РА Какалия Астамур Валерьевич

Кандидат в президенты РА Квициниа Алхас Алексеевич

Кандидат в президенты РА Отырба Астамур Михайлович

Кандидат в президенты РА Тарба Астамур Борисович

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 07 августа 2019 12:25

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗСКИЕ ОТЕЛЬЕРЫ РАСПРОДАЮТ СО СКИДКАМИ НОМЕРА НА АВГУСТ И БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.