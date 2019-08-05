КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОГЛАСИИ
Сухум. 7 августа 2019. Абхазия-Информ. Сегодня, 7 августа, кандидаты в президенты Республики Абхазия подписали Договор об общественном согласии. С инициативой подписания кандидатам договора выступила Общественная палата РА.
Кандидаты в Президенты РА заявили о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа и укрепления демократии и политической стабильности в стране.
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ДОГОВОР ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОГЛАСИИ
25 августа 2019 года в Республике Абхазия пройдут очередные выборы Президента. Oт того, как пройдет избирательная кампания и каково будет ее восприятие кандидатами в Президенты, их сторонниками и обществом в целом, во многом зависит общественно-политическая ситуация в стране в обозримом будущем.
Мы, кандидаты в Президенты Республики Абхазия, заявляем о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа и укрепления демократии и политической стабильности в нашей стране. Считаем абсолютно недопустимым пренебрежение нормами закона, морали и профессиональной этики в ходе предстоящих выборов,
В ходе избирательного процесса мы считаем необходимым:
- Соблюдать принцип верховенства Закона над политическими, групповыми и личными интересами, а также соображениями т.н. «политической целесообразности.
- Отказаться от любых форм давления на организаторов выборов, судебные и правоохранительные органы, а также на избирателей.
- Не допускать заведомо ложных высказываний или сознательного замалчивания фактов, необходимых для объективной оценки того или иного избирательного объединения и кандидата в Президенты. Считаем неприемлемым искусственное нагнетание тревоги, страха, настроений безысходности и пессимизма, ведущих к пассивности граждан и их отказу от участия в выборах.
- Не использовать «административный ресурс» при проведении избирательной кампании и предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы исключить eго влияние на ход избирательной кампании и результаты выборов.
- Реализовать принцип равенства возможностей в информировании избирателей, предоставляя журналистам достоверную информацию о своей деятельности и отдавая предпочтение открытым, публичным дебатам непосредственных участников избирательной кампании.
- Предпринимать усилия в целях недопущения «войны компроматов» и дискредитации участников избирательной кампании путем распространения недостоверной информации.
- Выступать за безусловный отказ oт прямого или косвенною предоставления избирателям материальных или иных благ с целью склонить их к голосованию в свою пользу.
- В случае возникновения противоречий или конфликтных ситуаций между участниками Договора отдавать предпочтение согласительным процедурам или обращаться к правовым инструментам с целью разрешения спорных вопросов.
- После подведения и опубликования итогов выборов Президента Республики Абхазия кандидаты в Президенты обязуются признать их легитимными, если в ходе голосования не было допущено грубых нарушений законодательства, повлиявших на итоги выборов.
Кандидат в президенты РА Адзынба Шамиль Омарович
Кандидат в президенты РА Джапуа Алмас Северьянович
Кандидат в президенты РА Какалия Астамур Валерьевич
Кандидат в президенты РА Квициниа Алхас Алексеевич
Кандидат в президенты РА Отырба Астамур Михайлович
Кандидат в президенты РА Тарба Астамур Борисович
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