Кандидаты в Президенты РА заявили о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа и укрепления демократии и политической стабильности в стране.

Сухум. 7 августа 2019. Абхазия-Информ . Сегодня, 7 августа, кандидаты в президенты Республики Абхазия подписали Договор об общественном согласии. С инициативой подписания кандидатам договора выступила Общественная палата РА.

ДОГОВОР ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОГЛАСИИ

25 августа 2019 года в Республике Абхазия пройдут очередные выборы Президента. Oт того, как пройдет избирательная кампания и каково будет ее восприятие кандидатами в Президенты, их сторонниками и обществом в целом, во многом зависит общественно-политическая ситуация в стране в обозримом будущем.

Мы, кандидаты в Президенты Республики Абхазия, заявляем о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа и укрепления демократии и политической стабильности в нашей стране. Считаем абсолютно недопустимым пренебрежение нормами закона, морали и профессиональной этики в ходе предстоящих выборов,

В ходе избирательного процесса мы считаем необходимым:

Соблюдать принцип верховенства Закона над политическими, групповыми и личными интересами, а также соображениями т.н. «политической целесообразности. Отказаться от любых форм давления на организаторов выборов, судебные и правоохранительные органы, а также на избирателей. Не допускать заведомо ложных высказываний или сознательного замалчивания фактов, необходимых для объективной оценки того или иного избирательного объединения и кандидата в Президенты. Считаем неприемлемым искусственное нагнетание тревоги, страха, настроений безысходности и пессимизма, ведущих к пассивности граждан и их отказу от участия в выборах. Не использовать «административный ресурс» при проведении избирательной кампании и предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы исключить e г о влияние на ход избирательной кампании и результаты выборов. Реализовать принцип равенства возможностей в информировании избирателей, предоставляя журналистам достоверную информацию о своей деятельности и отдавая предпочтение открытым, публичным дебатам непосредственных участников избирательной кампании. Предпринимать усилия в целях недопущения «войны компроматов» и дискредитации участников избирательной кампании путем распространения недостоверной информации. Выступать за безусловный отказ o т прямого или косвенною предоставления избирателям материальных или иных благ с целью склонить их к голосованию в свою пользу.

В случае возникновения противоречий или конфликтных ситуаций между участниками Договора отдавать предпочтение согласительным процедурам или обращаться к правовым инструментам с целью разрешения спорных вопросов. После подведения и опубликования итогов выборов Президента Республики Абхазия кандидаты в Президенты обязуются признать их легитимными, если в ходе голосования не было допущено грубых нарушений законодательства, повлиявших на итоги выборов.

Кандидат в президенты РА Адзынба Шамиль Омарович

Кандидат в президенты РА Джапуа Алмас Северьянович

Кандидат в президенты РА Какалия Астамур Валерьевич

Кандидат в президенты РА Квициниа Алхас Алексеевич

Кандидат в президенты РА Отырба Астамур Михайлович

Кандидат в президенты РА Тарба Астамур Борисович