АБХАЗСКИЕ ОТЕЛЬЕРЫ РАСПРОДАЮТ СО СКИДКАМИ НОМЕРА НА АВГУСТ И БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

На абхазском направлении доля спецпредложений и акционных предложений у туроператоров доходит до 50%. Скидки на проживание в августе и на бархатный сезон достигают 35%. Из-за недозагрузки участвовать в «распродаже» номерного фонда вынуждены и популярные объекты размещения, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По информации туроператоров, спецпредложения (СПО) на абхазском направлении встречаются на протяжении всего сезона-2019.

«СПО предлагают практически все отели Абхазии, поскольку увеличилась конкуренция внутри страны», – сообщили в пресс-службе туроператора «Библио-Глобус».

По наблюдениям экспертов TUI Россия, в первой половине лета спецпредложения поступали практически от каждого второго объекта Абхазии. Что касается второй половины сезона, то доля СПО на направлении в продажах туроператоров составляет от 20 до 50% в зависимости от даты.

Кроме снижения стоимости проживания, абхазские отельеры часто предлагают бесплатное дополнительное место, бесплатное размещение детей до 12 лет на дополнительном месте, одноместное размещение по цене места в двухместном номере.

По данным туроператора «Дельфин», около 20% абхазских объектов размещения дают СПО со снижением цен на 10-20% на отдых в августе-октябре. Акции распространяются на заезды с 1 августа по 20 сентября, а по некоторым объектам – до 31 октября. По мнению представителей туроператора, появление спецпредложений связано с неудовлетворительной загрузкой отелей: по некоторым объектам она не достигала даже 60%.

Специалисты туроператора «Интурист» оценивают долю СПО по Абхазии в 30%: в зависимости от объекта размещения скидки варьируются от 5 до 25%. При этом, как отмечают эксперты, абхазские партнеры не всегда присылают спецпредложения заранее. Вместо СПО с глубиной на 1,5-2 месяца часто выставляются предложения лишь на ближайшие 2-3 недели, поэтому не все акции имеют успех.

В продажах туроператора «Мультитур» доля СПО по Абхазии еще больше: более 50% объектов снизили цены уже с 1 августа. В среднем цены снижены на 10-15%. Чаще всего даты акций действуют на заезды с 15 июля по 15 сентября и с 15 августа по 30 октября.

По наблюдениям представителей туроператора «Русский Экспресс», большинство СПО выставляется объектами размещения, которые изначально не угадали с ценовой политикой и не снизили своевременно цены.

Но все же, как полагают участники рынка, ждать появления еще большего количества СПО или более внушительных скидок не стоит. Сезон идет к концу и основные продажи уже состоялись, поэтому максимальные скидки по Абхазии надо ловить сейчас.

По оценкам экспертов, больше всего корректировка цен коснулась Гагры и Пицунды, где сосредоточено наибольшее количество отелей и пансионатов республики. Изначально завышенные договорные цены, а также сложная конъюнктура рынка, отягощенная появлением новых отелей, снизили на этих основных курортах загрузку даже топовых объектов.

Так, по информации TUI Россия, СПО и акции по ходу сезона регулярно поступали от таких популярных объектов размещения, как Wellness Park Hotel Gagra 5*, Alex Resort & SPA 4* и «Самшитовая роща».

В основном же, как говорят специалисты «Интуриста», корректировка цен в этом сезоне больше всего характерна для отелей среднего ценового уровня. Как добавляют эксперты «Мультитура», чаще всего СПО поступают по номерам «стандарт», но встречается распродажа и более высоких категорий комнат (люксов и полулюксов).

Как сообщают туроператоры, СПО на абхазском направлении не сильно помогают продажам: в основном, их объем или соответствует уровню сезона-2018 или ниже на 7-10%. При этом невелика и глубина продаж: в среднем она составляет от 7 до 14 дней.

«Так как приближается конец сезона, глубина продаж небольшая – от 3-5 дней до 1 месяца», – говорят представители «Русского Экспресса».

По наблюдениям экспертов туроператора «Дельфин», в сравнении с прошлым сезоном по Абхазии на 8% выросла доля продаж last minutes.

Туроператоры назвали ТОП-3 самых выгодных предложений по Абхазии с учетом всех скидок на август-сентябрь. Цены приведены без учета стоимости дороги.

«Дельфин»: заезд 10.09, 8д/7н, 2 человека. Гранд-отель «Абхазия» (завтрак) – от 14 000 р.; пансионат «Багрипш» (FB) – от 27 532 р.; пансионат «Энергетик» (FB) – от 19 950 р.

«Интурист»: ОП «Пицунда» (7 ночей, FB) – от 13 680 р.на двоих; «Багрипш» (7 ночей, FB) – от 26 933 р. на двоих; пансионат «Литфонд» ( 7 ночей, FB) – от 26 640 р. на двоих.

«Мультитур»: «Багрипш» – от 4235 р. за двух местный номер в сутки (FB); отель «Сан-Марина» – от 3995 р. за двухместный стандарт (FB), пансионат «Солнечный» – от 2265 р. за двухместный номер в сутки (FB).

«Библио-Глобус»: стоимость тура в Абхазию в августе на 7 ночей на двоих без питания стартует от 30 079 р. Стоимость тура в Абхазию в сентябре на 7 ночей на двоих на «завтраках» – от 40 516 р.

Размещение в более комфортных отелях Абхазии обойдется: отель «Жоэквара» (7 ночей, FB) – от 58 480 р. на двоих. Пансионат «Солнечный» (7 ночей, FB) – от 44 493 р.; отель «Папа» 4* (7 ночей, FB) – от 57 543 р. на двоих.

«Русский Экспресс»: отель «Элион» (7 ночей, ВВ) – от 10 400 р. за человека; курорт «Пицунда» (7 ночей, FB) – от 10 450 р. за человека; пансионат «Мюссера» (7 ночей, FB) – от 10 640 р. за человека.

АЛЕАН: отель «Анакопия клаб» (Приморское) – с 1 августа снижение цен на 35%. Стоимость в августе при двухместном размещении (FB) – от 2400 р. в сутки на человека. Санаторий «Сана» – цены снижены на 20%. Стоимость в августе при двухместном размещении (FB) – от 1346 р. на человека в сутки. Отель «Сария» – снижение цен на 15%. Стоимость в августе при двухместном размещении (FB) – от 1562 р. на человека в сутки.

https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/48056.html