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Абхазия Информ

ПО ДАННЫМ НА 15 АВГУСТА К ВЫДАЧЕ ГОТОВЫ 3978 БЛАНКОВ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РА

Новости Четверг, 15 августа 2019 14:13
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ПО ДАННЫМ НА 15 АВГУСТА К ВЫДАЧЕ ГОТОВЫ 3978 БЛАНКОВ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РА

Сухум. 15 августа 2019. Абхазия-Информ. По данным на 15 августа. в паспортных подразделениях Паспортного управления МВД РА готовы к выдаче 3978 бланков документов. Информация об этом размещена на станице МВД в Фейсбуке.

Паспортная служба просит граждан в срочном порядке явиться в паспортные отделы и забрать уже готовые паспорта.

На сегодняшний день уже выдано 130 567 паспортов гражданина Республики Абхазия, более 3000 бланков готовятся к выдаче.

Как сообщалось ранее, согласно распоряжению министра внутренних дел Гарри Аршба паспортные подразделения МВД Абхазии переведены на семидневный рабочий график - без выходных и праздничных дней.

Информация о готовых к выдаче паспортах обновляется ежесуточно на сайте http://mvdra.org/pasport/.

Голосование на выборах президента РА возможно только по паспортам гражданина Абхазии по месту прописки.  

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 15 августа 2019 14:19

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