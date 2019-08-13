ПО ДАННЫМ НА 15 АВГУСТА К ВЫДАЧЕ ГОТОВЫ 3978 БЛАНКОВ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РА

Сухум. 15 августа 2019. Абхазия-Информ. По данным на 15 августа. в паспортных подразделениях Паспортного управления МВД РА готовы к выдаче 3978 бланков документов. Информация об этом размещена на станице МВД в Фейсбуке.

Паспортная служба просит граждан в срочном порядке явиться в паспортные отделы и забрать уже готовые паспорта.

На сегодняшний день уже выдано 130 567 паспортов гражданина Республики Абхазия, более 3000 бланков готовятся к выдаче.