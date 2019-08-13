ПО ДАННЫМ НА 15 АВГУСТА К ВЫДАЧЕ ГОТОВЫ 3978 БЛАНКОВ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РА
Сухум. 15 августа 2019. Абхазия-Информ. По данным на 15 августа. в паспортных подразделениях Паспортного управления МВД РА готовы к выдаче 3978 бланков документов. Информация об этом размещена на станице МВД в Фейсбуке.
Паспортная служба просит граждан в срочном порядке явиться в паспортные отделы и забрать уже готовые паспорта.
На сегодняшний день уже выдано 130 567 паспортов гражданина Республики Абхазия, более 3000 бланков готовятся к выдаче.
Как сообщалось ранее, согласно распоряжению министра внутренних дел Гарри Аршба паспортные подразделения МВД Абхазии переведены на семидневный рабочий график - без выходных и праздничных дней.
Информация о готовых к выдаче паспортах обновляется ежесуточно на сайте http://mvdra.org/pasport/.
Голосование на выборах президента РА возможно только по паспортам гражданина Абхазии по месту прописки.
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