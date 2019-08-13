8 августа 2013 года экс-президент Абхазии Александр Анкваб подписал закон "О внесении изменений в Закон о праздничных и памятных днях Республики Абхазия", в соответствии с которым 15 августа было объявлено праздничным рабочим днем - Днем добровольца.

Сухум. 15 августа 2019. Абхазия-ИНфором . 15 августа в Абхазии отмечают День добровольца. Этот памятный день посвящен добровольцам из Северного Кавказа, Юга России и других стран, пришедшим на помощь Абхазии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

15 августа 1992 года на второй день грузино-абхазской войны в Гудауту прибыла первая группа добровольцев из Северного Кавказа во главе с генералом Султаном Сосналиевым.

Более двух тысяч добровольцев участвовало в боевых действиях. Более 50 человек удостоены высокого звания «Герой Абхазии», до трехсот человек награждены Орденом Леона, более шестисот – медалью «За отвагу». Более 260 добровольцев погибло, защищая Апсны.

Добровольческое движение было многонациональным, в нем участвовали представители десятков национальностей. Добровольцы внесли весомый вклад в победу. Их присутствие, особенно на первом этапе войны, сказалось на боевом и моральном духе абхазского ополчения. Основная масса добровольцев шла в Абхазию, даже не сообщая об этом своим близким.

«Подвиг добровольцев бессмертен. Мы живем в быстро меняющемся мире, мире, который раздирают политические, этнические, межконфессиональные разногласия, в мире размытых ценностей. Тем важнее понять, оценить, довести до подрастающего и будущих поколений феномен добровольческого движения в Абхазии. Представители 33 национальностей, разного вероисповедания, взглядов пришли на помощь абхазскому народу в самое трудное для него время, пришли, чтобы помочь нашей республике в ее справедливой борьбе против грузинских агрессоров», - вспоминает Леонид Лакербая, бывший во время войны первым вице-премьером правительства.

По его словам, «во все века человеческой истории на помощь сражавшимся за свободу и независимость приходили соратники, чтобы в совместной борьбе отстоять общечеловеческие идеалы». «Добровольческое движение в защиту Абхазии - еще одно свидетельство того, что, быть может, одно из самых достойных и благородных качеств на земле еще живо»,- подчеркнул Лакербая.

15 августа в 11:00 состоится возложение цветов к памятнику добровольцам, установленному в городе Гудаута рядом со зданием, где во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г.г. располагался штаб Конфедерации горских народов Кавказа.

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«Собрать вместе ребят, незнакомых друг с другом, из разных социальных групп - ученых, аспирантов, бизнесменов, людей с каким-то прошлым, трудными судьбами - это было нелегко. Но их всех объединило что-то светлое по отношению к Абхазии. Они все вели себя достойно. Такие разные люди, но они четко понимали, почему они в Абхазии. Они осознанно приехали нас защищать. Это великое дело. И самое главное, они не шли ради каких-то привилегий в будущем, а просто защищали нас, зная, что могут погибнуть в любое время. Абсолютно ничего не ждали и не ждут от нас. Они сделали свое дело и уехали. 99% из них впервые были в Абхазии. Самое ужасное - ты сидишь с ребятами, общаешься и через полчаса - час их уже нет в живых. Это было тяжело», - цитирует «Апсадгьыл-инфо» Ириниу Куакуаскир, которая в годы войны работала в Гудауте в штабе Конфедерации народов Кавказа.