19 ЛЕТ НАЗАД В СУХУМЕ БЫЛ УБИТ ВИДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЮРИСТ, ПРАВОЗАЩИТНИК ЗУРАБ АЧБА
Сухум. 15 августа 2019. Абхазия-Информ. 19 лет назад, 15 августа 2000 г., в Сухуме приблизительно в половине одиннадцатого вечера выстрелом в спину был убит видный общественный и политический деятель, юрист, правозащитник Зураб Ачба.
Ежегодно в этот вечер, у места гибели в 22:30 собираются родные и близкие, друзья погибшего, которые в память о Зурабе Ачба зажигают свечи и возлагают цветы.
Ачба Зураб Константинович (23 февраля 1950 г. - 15 августа 2000 г.)
Общественный и политический деятель Абхазии, депутат Верховного Совета - парламента Республики Абхазия (1991 - 1996).
Родился 23 февраля 1950 г. в г. Сухуме (Абхазия). Абхаз. Окончил сухумскую среднюю школу №10 им. Н. Лакоба. В 1967 г. поступил в Московский государственный университет на юридический факультет. После окончания МГУ работал юрисконсультом в различных организациях Абхазии.
С 1989 г. - заместитель председателя Народного форума Абхазии. Блестящий оратор, полемист, активный сторонник и участник грузино-абхазского диалога до войны 1992-1993 гг.
В 1991-1996 гг. - депутат Верховного Совета - парламента Республики Абхазия.
С 1993 г. член Межреспубликанской коллегии адвокатов, заведующий юридической консультацией № 24 (Москва).
1999 - 15 августа 2000 г. консультант в Сухумском офисе по правам человека ООН и ОБСЕ. В этот же период проявил себя как публицист. Печатался в независимой «Нужной газете» (Сухум), выступал с острыми критическими статьями в адрес официальных властей Республики Абхазия. Э
Убит в Сухуме 15 августа 2000 г. Убийца Зураба Ачба так и не был найден и не предстал перед судом.
Зураб Ачба: «Настоящая же оппозиция всегда является концептуальной, предлагая обществу альтернативные от власти подходы к разрешению существующих проблем. Широкая гласность и активная общественная деятельность граждан являются надежным гарантиями, препятствующими вырождению нашей государственности. Так неужели, заплатив за право на существование абхазского государства кровью своих лучших сынов и дочерей, нашей общество самоустранится от участия в его жизни и вверит его судьбу корыстным заботам отечественной бюрократии». (Из статьи «Наша реальная жизнь и наша конституция существуют в разных измерениях»)
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