 

В мире

МЧС НАЗВАЛО ПРИЧИНУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
августа 01 2019

МЧС НАЗВАЛО ПРИЧИНУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ В СИБИРИ

В ведомстве заявили, что площадь возгораний увеличилась из-за недостаточных мер по их тушению МОСКВА, 1…
ПУТИН ПОРУЧИЛ МИНОБОРОНЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
июля 31 2019
ПУТИН ПОРУЧИЛ МИНОБОРОНЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
АВИАЦИЯ МЧС ПРИСТУПИЛА К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
июля 31 2019
АВИАЦИЯ МЧС ПРИСТУПИЛА К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Календарь событий

« Август 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

19 ЛЕТ НАЗАД В СУХУМЕ БЫЛ УБИТ ВИДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЮРИСТ, ПРАВОЗАЩИТНИК ЗУРАБ АЧБА

Новости Четверг, 15 августа 2019 11:05
Оцените материал
(0 голосов)
19 ЛЕТ НАЗАД В СУХУМЕ БЫЛ УБИТ ВИДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЮРИСТ, ПРАВОЗАЩИТНИК ЗУРАБ АЧБА

Сухум. 15 августа 2019. Абхазия-Информ. 19 лет назад, 15 августа 2000 г., в Сухуме приблизительно в половине одиннадцатого вечера выстрелом в спину был убит видный общественный и политический деятель, юрист, правозащитник Зураб Ачба.

Ежегодно в этот вечер, у места гибели в 22:30 собираются родные и близкие, друзья погибшего, которые в память о Зурабе Ачба зажигают свечи и возлагают цветы.

Ачба Зураб Константинович (23 февраля 1950 г. - 15 августа 2000 г.)

Общественный и политический деятель Абхазии, депутат Верховного Совета - парламента Республики Абхазия (1991 - 1996).

Родился 23 февраля 1950 г. в г. Сухуме (Абхазия). Абхаз. Окончил сухумскую среднюю школу №10 им. Н. Лакоба. В 1967 г. поступил в Московский государственный университет на юридический факультет. После окончания МГУ работал юрисконсультом в различных организациях Абхазии.

С 1989 г. - заместитель председателя Народного форума Абхазии. Блестящий оратор, полемист, активный сторонник и участник грузино-абхазского диалога до войны 1992-1993 гг.

В 1991-1996 гг. - депутат Верховного Совета - парламента Республики Абхазия.

С 1993 г. член Межреспубликанской коллегии адвокатов, заведующий юридической консультацией № 24 (Москва).

1999 - 15 августа 2000 г. консультант в Сухумском офисе по правам человека ООН и ОБСЕ. В этот же период проявил себя как публицист. Печатался в независимой «Нужной газете» (Сухум), выступал с острыми критическими статьями в адрес официальных властей Республики Абхазия. Э

Убит в Сухуме 15 августа 2000 г. Убийца Зураба Ачба так и не был найден и не предстал перед судом.

Зураб Ачба: «Настоящая же оппозиция всегда является концептуальной, предлагая обществу альтернативные от власти подходы к разрешению существующих проблем. Широкая гласность и активная общественная деятельность граждан являются надежным гарантиями, препятствующими вырождению нашей государственности. Так неужели, заплатив за право на существование абхазского государства кровью своих лучших сынов и дочерей, нашей общество самоустранится от участия в его жизни и вверит его судьбу корыстным заботам отечественной бюрократии». (Из статьи «Наша реальная жизнь и наша конституция существуют в разных измерениях»)

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 15 августа 2019 11:08

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В 23 ИЗ 27 СЕЛ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА РАБОТАЮТ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ 15 АВГУСТА В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.