Сухум. 15 августа 2019. Абхазия-Информ. В 23 из 27 сел Очамчырского района работают фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

«Они успешно осуществляют функции охраны здоровья сельского населения». – говорит главврач Очамчырской центральной районной больницы Мадонна Кишмария. .

В одних селах ФАПы расположены в отдельных зданиях, в других – в зданиях сельских администраций или школ.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, один из самых востребованных жителями ФАПов находится в селе Аракич. Медпункт здесь расположен в специально отведенном здании, где есть все необходимые условия для работы фельдшера. Помимо жителей села Аракич в ФАП также обращаются жители сел Атара Абхазская, Атара Армянская, Лабра.

«Они днем и ночью, не жалея времени и сил помогают нам, пациентам. Дома навещают, сюда приходим. Мне лично дважды было очень плохо. Фельдшер вызвала скорую помощь, меня повезли в Сухум и спасли», - говорит директор средней школы села Аракич Гигануш Кансузян.

Фельдшерские пункты находятся на дотации районной администрации. Также помогает Минздрав, который периодически выделяет лекарства, чтобы в пунктах всегда были препараты для оказания неотложной медицинской помощи.

«Для оказания неотложной помощи у них есть все, в том числе и перевязочные материалы. Если случаются какие-то травмы, оказывается первая помощь. По линии Минздрава мы получаем также вакцины и проводим силой наших фельдшеров иммунизацию детского населения», - отмечает Мадонна Кишмария.

Головным учреждением в районе является Центральная районная больница, и когда возникает проблема в селе, с которой не справляется фельдшер, звонят в ЦРБ, высылается бригада скорой, которая оказывает помощь на месте, если есть необходимость, пациента привозят в Очамчырскую больницу или сухумские стационары.