РЕЗУЛЬТАТ ХАЛАТНОСТИ И ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ

На днях в результате рытья котлована без всякого разрешения и исследования грунта начался оползень. Жители двухэтажного 12-квартирного дома, а также семья, проживающая в частном доме, оказались под угрозой. 2 из 6 гаражей уже разрушены, по домам пошли трещины.

Сухум. 14 августа 2019. Абхазия-Информ . В среду, 14 августа, начаты активные укрепительные работы на месте вырытого котлована по улице Гумская в Сухуме, сообщает телестудия «Асаркьа».

13 августа сотрудники МЧС отселили людей из опасного места в гостиницу «Интер-Сухум», кто-то ночевал у родственников и соседей. Кстати, соседи по району постоянно дежурят на месте и предлагают посильную помощь жильцам, вплоть до того, что готовы пролезть в уползающий гараж за оставленными там предметами быта. Такова сила взаимопомощи в Абхазии. При этом сила вседозволенности тоже велика, как мы видим, по результатам проделанных работ под строительство автомойки.

К этому моменту подключены все профильные городские службы. Мер Сухума Адгур Харазия также побывал на месте оползня. Здесь возводят укрепительную стену. Наверное, стоит сказать, что стоимость укрепительных работ и общий ущерб во много раз превышает ту сумму, в которую, предположительно, обходится строительство автомойки.

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