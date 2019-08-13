РЕЗУЛЬТАТ ХАЛАТНОСТИ И ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ
Сухум. 14 августа 2019. Абхазия-Информ. В среду, 14 августа, начаты активные укрепительные работы на месте вырытого котлована по улице Гумская в Сухуме, сообщает телестудия «Асаркьа».
На днях в результате рытья котлована без всякого разрешения и исследования грунта начался оползень. Жители двухэтажного 12-квартирного дома, а также семья, проживающая в частном доме, оказались под угрозой. 2 из 6 гаражей уже разрушены, по домам пошли трещины.
К этому моменту подключены все профильные городские службы. Мер Сухума Адгур Харазия также побывал на месте оползня. Здесь возводят укрепительную стену. Наверное, стоит сказать, что стоимость укрепительных работ и общий ущерб во много раз превышает ту сумму, в которую, предположительно, обходится строительство автомойки.
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