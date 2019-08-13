РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ПОДВИГ СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ АПСНЫ, ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ПРИШЕДШИХ К НАМ НА ПОМОЩЬ, НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ НАРОДА»
Сухум. 14 августа 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба обратился к соотечественникам в связи с 27-ой годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии:
"Дорогие соотечественники! Уважаемые ветераны!
Сегодня 27-ая годовщина начала Отечественной войны народа Абхазии. В этот скорбный день мы отдаем дань памяти защитникам Отечества, сложившим головы за свободу родной земли.
Подвиг сынов и дочерей Аҧсны, добровольцев, пришедших к нам на помощь, навсегда останется в памяти народа.
Память о войне и жертвах нашего народа, уважение к подвигу героев, защитивших родную землю от вражеской агрессии, являются важнейшими основами стабильного и безопасного государства.
Вечная память павшим воинам! Мира и благополучия народу Аҧсны!"
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