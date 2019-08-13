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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ПОДВИГ СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ АПСНЫ, ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ПРИШЕДШИХ К НАМ НА ПОМОЩЬ, НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ НАРОДА»

Новости Среда, 14 августа 2019 12:45
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ПОДВИГ СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ АПСНЫ, ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ПРИШЕДШИХ К НАМ НА ПОМОЩЬ, НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ НАРОДА»

 

Сухум. 14 августа 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба обратился к соотечественникам в связи с 27-ой годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии:

"Дорогие соотечественники! Уважаемые ветераны!

Сегодня 27-ая годовщина начала Отечественной войны народа Абхазии. В этот скорбный день мы отдаем дань памяти защитникам Отечества, сложившим головы за свободу родной земли.

Подвиг сынов и дочерей Аҧсны, добровольцев, пришедших к нам на помощь, навсегда останется в памяти народа.

В этот день мы также чтим память нашего первого Президента, Главнокомандующего Владислава Ардзинба, взявшего на себя колоссальную ответственность за судьбу страны. Трудно переоценить роль Владислава Ардзинба, во главе с которым народ Абхазии одержал Победу в Отечественной войне.  

Память о войне и жертвах нашего народа, уважение к подвигу героев, защитивших родную землю от вражеской агрессии, являются важнейшими основами стабильного и безопасного государства.

Вечная память павшим воинам! Мира и благополучия народу Аҧсны!"

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