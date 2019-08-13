РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ПОДВИГ СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ АПСНЫ, ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ПРИШЕДШИХ К НАМ НА ПОМОЩЬ, НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ НАРОДА»

Сухум. 14 августа 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба обратился к соотечественникам в связи с 27-ой годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии:

"Дорогие соотечественники! Уважаемые ветераны!

Сегодня 27-ая годовщина начала Отечественной войны народа Абхазии. В этот скорбный день мы отдаем дань памяти защитникам Отечества, сложившим головы за свободу родной земли.

Подвиг сынов и дочерей Аҧсны, добровольцев, пришедших к нам на помощь, навсегда останется в памяти народа.