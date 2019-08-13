ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: "413 ДНЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В АБХАЗИИ – ЭТО 413 ДНЕЙ ГЕРОИЧЕСКОГО ПОДВИГА НАРОДА АБХАЗИИ ВО ИМЯ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ"

Сухум. 14 августа 2019. Абхазия-Информ. 27 лет назад - 14 августа 1992 года на рассвете отряды национальной гвардии Грузии под командованием Тенгиза Китовани под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии. Во вторжении участвовали до двух тысяч грузинских гвардейцев, 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии. Так началась Отечественная война народа Абхазии.

В этот же день Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба сделал телеобращение к народу Абхазии, в котором, в частности, сказал: «...На нашу землю вторглись вооруженные формирования Госсовета Грузии. На наши предложения решить вопросы взаимоотношений мирным цивилизованным путем нам ответили танками, самолетами, пушками, убийствами и грабежами. И это показывает истинную суть нынешнего руководства Грузии. Мир решительно осуждает эту варварскую акцию, и его моральная и материальная поддержка нам обеспечена. Я думаю, что мы должны выстоять в этот очень трудный час, и мы выстоим…».

Была объявлена мобилизация граждан в возрасте от 18 до 40 лет включительно.

Это была самая кровопролитная война в новейшей истории Абхазии.

413 дней Отечественной войны в Абхазии – это 413 дней героического подвига народа Абхазии во имя свободы и независимости родной земли.

Склоняем свои головы перед теми, кто проявлял стойкость и героизм, кто самоотверженно сражался с врагом, кто ценою собственной жизни принес долгожданную Победу.

В этот день мы вспоминаем наших защитников - павших и выживших!

В этот день мы вспоминаем наших Героев!

Вечная Слава нашим Героям!

Политическая партия «Амцахара»

14 августа 2019 г.