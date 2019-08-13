14 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ 27 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 ГГ.
Сухум. 14 августа 2019. Абхазия-Информ. 14 августа исполнилось 27 лет со дня начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
Сегодняшний день по традиции начался с возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме, где похоронены защитники Отечества, а также к Мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Эшера Сухумского района.
Отдать дань памяти погибшим в Парк Славы в Сухуме идут руководители государства, родные и близкие погибших, ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, военнослужащие ВС РА, представители различных политических партий и общественных организаций.
14 августа 1992, в самый разгар курортного сезона, отряды Национальной гвардии Грузии под командованием Тенгиза Китовани под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии. В этот день Парламент Абхазии собирался обсудить проект договора о федеративных отношениях с Грузией. По мнению военных историков, эта военная акция по своей сути напоминала интервенционистскую акцию грузинского генерала Мазниева в июне 1918 года. В оккупации Абхазии участвовали до двух тысяч грузинских «гвардейцев», 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии (в том числе реактивных установок «Град» и «Ураган»). План оккупации Абхазии под кодовым названием «Меч» был осуществлен через две недели после принятия Грузии в ООН. Об этом плане Э. Шеварднадзе знали определенные высшие круги ельцинской России, которые способствовали вооружению Грузии, выделив ей на него квоты.
Началась кровопролитная война, которая длилась 413 дней и завершилась 30 сентября победой абхазского народа. В боевых действиях участвовало более 12 тысяч человек.
По данным минобороны Абхазии, погибло более 2700 человек, и более 5000 получили ранения. Более 200 человек числились пропавшими без вести. За независимость Абхазии вместе с ее народом сражались добровольцы с Северного Кавказа, Юга России, представители абхазской диаспоры из дальнего зарубежья.
14 августа 2019 г. во всех городах и районах республики возлагают венки и цветы к памятникам и могилам погибших в войне. В православных храмах проводятся поминальные молебны.
Сегодня на Абхазском телевидении и телеканале "Абаза-ТВ" состоится премьерный показ фильма Ибрагима Чкадуа "Выбор камня", посвященный Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
«В основе картины лежат события, которые имели место на войне. … Конечно, не с теми героями, но фабула взята из реальности. Затем я решил сделать притчу, потому что история располагает к этому жанру. Это мой первый опыт переосмысления войны. Может, он у нас немного затянулся, если брать в качестве примера Великую Отечественную войну или Первую мировую войну. Есть период 15-20 лет, когда приходит осознание через фильмы, литературу и другие художественные жанры", - сказал Ибрагим Чкадуа в пресс-центре Sputnik Абхазия, где 13 августа состоялся предпремьерный показ фильма.
ХРОНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992 - 1993 ГГ.
1992 год
- 14 августа - Вторжение войск Госсовета Грузии в Абхазию под видом охраны железной дороги, начало Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
- 15 августа - Высадка грузинского морского десанта в поселке Гантиади (зона г. Гагра). К вечеру 15 августа 1992 г. первая группа добровольцев из Кабарды во главе с Султаном Сосналиевым на автобусе «Икарус» пересекла абхазскую границу по р. Псоу.
- 18 августа - Сухум полностью захвачен грузинскими войсками. На подконтрольной грузинским войскам территории грабежи, мародерство и насилие приобретают массовый характер.
- 19 августа - Гагра полностью захвачена грузинскими войсками.
- 25 августа - Выступая по Сухумскому ТВ, командующий грузинскими войсками полковник Гия Каркарашвили предъявил абхазской стороне ультиматум о прекращении в 24 часа военных действий. Полковник заявил: "Если из общей численности погибнет 100 тысяч грузин, то из ваших погибнут все 97 тысяч".
- 30 августа - 1 сентября - Наступательные операции грузинских войск в безуспешной попытке потеснить абхазские части в преддверии московской встречи в верхах.
- 3 сентября - В Москве состоялись переговоры с участием Б. Ельцина, Э. Шеварднадзе и В. Ардзинба. Подписан итоговый документ, предусматривающий прекращение огня с 12:00 5 сентября, удаление из Абхазии вооруженных формирований, передислокация вооруженных сил Грузии, возобновление деятельности законных органов власти.
- 5 сентября - Через 10 мин. после начала перемирия (12:00) оно было нарушено обстрелом грузинской стороной абхазских позиций в селе Эшера. Там же в 22:30 грузинские части предприняли попытку танковой атаки.
- 9 сентября - На встрече в Сухуме достигнута договоренность о прекращении огня с 00 ч. 10.09. Договоренность нарушена. Очередные договоренности от 15.09 и 17.09 также не соблюдались грузинской стороной.
- 16 сентября - Президиум Верховного Совета Республики Абхазия (ВС РА) принимает постановление "О вооруженной агрессии войск Госсовета Грузии против Абхазии" и "О геноциде абхазского народа".
- 25 сентября - ВС РФ принимает постановление "Об общественно-политической ситуации на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии". С сентября месяца началась многомесячная блокада грузинскими войсками абхазского города Ткуарчал.
- 1 - 6 октября - Военная операция по освобождению г. Гагра и Гагрского района от войск Госсовета.
- 1 октября - в 17:00 абхазские части переходят в наступление, занят пос. Колхида (ныне Псахара);
- 2 октября - после ожесточенных боев освобождена Гагра;
- 3 октября - Вооруженные силы Грузии бомбят город, многочисленные жертвы среди местного населения;
- 4 октября - на митинге в Сухуме Эдуард Шеварднадзе заявляет: "Гагра была и остается западными воротами Грузии, и мы должны ее вернуть"; грузинские части получают по воздуху подкрепление;
- 6 октября - абхазские части освобождают поселок Леселидзе (ныне Гечрипш) и Гантиади (ныне Цандрипш); Абхазия восстанавливает контроль над своим сектором абхазо-российской границы; отступающие войска Госсовета Грузии, бежав из Абхазии, переходят пограничную реку Псоу, сдают оружие российским военнослужащим.
- 7-8 октября - Первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа состоялся в селе Лыхны Гудаутского района.
- 11 октября - Создание министерства обороны Республики Абхазия и Генерального штаба МО РА. Исполняющим обязанности министра обороны назначен полковник Владимир Аршба, начальником Генштаба - полковник Султан Сосналиев.
- 23 октября - В результате целенаправленной акции грузинских спецслужб в Сухуме подожжены и уничтожены фонды Государственного исторического архива Абхазии и архива Института языка, литературы и истории.
- 26 октября - На это день была запланирована операция по освобождению города Очамчира, закончившаяся неудачно. Попытка высадки морского десанта абхазской армии.
- 3 ноября - Первое Шромское наступление абхазских войск на левом участке Гумистинского фронта, закончившееся неудачно.
- 20-29 ноября - Прекращение огня на время эвакуации из Сухума российских воинских частей. Грузинская сторона использует перемирие для наращивания живой силы и военной техники.
- 30 ноября - освобождение села Кочара Очамчирского района (Восточный фронт).
- 2 декабря - Эдуард Шеварднадзе заявил: "Они хотят войны, они ее получат".
- 14 декабря - Грузинская сторона сбивает российский вертолет Ми-8, вывозивший жителей осажденного абхазского г.Ткуарчал. Экипаж и 84 пассажира, среди которых было 8 беременных женщин и 35 детей, погибли.
1993 год
- 5 января - Наступательная операция абхазской армии на Сухум.
- 31 января - Начинается гуманитарная акция по оказанию помощи жителям блокадного Ткуарчала.
- 7 февраля - Грузинская сторона в одностороннем порядке приостанавливает проведение акции.
- 20 февраля - Штурмовик Су-25 подавил огневые точки грузинской артиллерии, обстрелявшие российский военный объект в селе Эшера. Инцидент использован Тбилиси для нагнетания очередной антироссийской и антиабхазской истерии.
- 15 - 16 марта - Наступательная операция абхазской армии на Сухум
- 26 апреля - В ответ на обращение депутатов грузинского парламента ВС Республики Абхазия выступает с заявлением, отмечая, что впервые за 8 месяцев парламент Грузии призвал не к всеобщей мобилизации, продолжению кровопролития, а к прекращению войны.
- 26 апреля - Штурмовик Су-25 ВВС Грузии бомбил г. Гудаута. В заявлении ВС РА эта акция расценена как свидетельство прежнего стремления руководства Грузии "делать ставку на силовое решение проблемы грузино-абхазских взаимоотношений".
- 20 мая - В соответствии с договоренностью Б.Ельцина и Э.Шеварднадзе (на встрече в Москве 14 мая), к которой присоединилась Абхазия, в зоне военных действий введен режим прекращения огня. Режим часто нарушается. С 31 мая боевые действия фактически начались вновь.
- 22 - 23 мая - Грузинская сторона перебрасывает на Гумистинский фронт около 500 наемников с Украины.
- 24 мая - Грузинской стороной сбит российский вертолет Ми-8 с гуманитарным грузом для блокированного Ткуарчала. 5 членов экипажа погибли.
- 2 июня – Госкомитет по чрезвычайным ситуациям РФ начал осуществление широкомасштабной акции по оказанию гуманитарной помощи Ткуарчалу и вывозу его жителей. После первого же рейса 4-х российских вертолетов грузинская сторона прервала проведение акции, отказавшись гарантировать безопасность полетов.
- 15-18 июня - В Москве при посредничестве РФ проходил первый раунд абхазо-грузинских переговоров по выработке соглашения о прекращении огня.
- 16-17 июня - Второй этап гуманитарной акции по спасению жителей Ткуарчала. За оба этапа из блокированного города и районов вывезено 5030 человек. С конца месяца интенсифицировались обстрелы абхазской артиллерией позиций противника на подступах к Сухуму.
- 2 июля - Начало наступательной операции абхазской армии на левом фланге Гумистинского фронта; высадка морского десанта численностью 300 человек в селе Тамыш. Десантники совместно с частями Восточного фронта взяли под контроль стратегическую трассу Очамчира - Сухум, лишив противника возможности переброски войск на главном направлении.
- 27 июля - В Сочи подписано соглашение о прекращении огня и механизме контроля за его соблюдением.
- 9 августа - В. Ардзинба направляет послание Б.Ельцину и Бутросу Гали, в котором обращает внимание на игнорирование грузинской стороной сочинского Соглашения: продолжаются обстрелы абхазских позиций, график вывода войск и техники срывается.
- 22 августа - Объединенная комиссия по контролю констатирует: план и график разведения войск и техники абхазской стороной выполнен, грузинская сторона свои обязательства не выполняет.
- 24 августа - Встреча в Москве между Б.Ельциным и В.Ардзинба. Внимание российского президента обращено на нарушение грузинской стороной сочинского Соглашения.
- 16 - 30 сентября - Последняя наступательная операция абхазской армии.
- 16 сентября - начало наступления на Очамчирском фронте.
- 17 сентября - на Гумистинском фронте форсирована р.Гумиста.
- 20 сентября - абхазское командование предлагает грузинским войскам прекратить сопротивление и по безопасному коридору выйти из блокированного Сухума, ответа не последовало.
- 21 - 26 сентября - уличные бои в Сухуме, успешные операции на Очамчирском фронте.
- 27 сентября - Освобождена столица Республики Абхазия г. Сухум. Второй армейский корпус грузинской армии разбит. Государственный флаг Республики Абхазия водружен на фронтоне здания Верховного Совета.
- 28 сентября - Эдуард Шеварднадзе бежал из Абхазии.
- 28 сентября - Историческая встреча Гумистинского (Западного) и Восточного фронтов у Кодорского моста.
- 30 сентября - преследуя отступающего противника, абхазские войска вышли к абхазо-грузинской границе по реке Ингур.
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