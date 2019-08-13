Сегодняшний день по традиции начался с возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме, где похоронены защитники Отечества, а также к Мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Эшера Сухумского района.

Сухум. 14 августа 2019. Абхазия-Информ. 14 августа исполнилось 27 лет со дня начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Отдать дань памяти погибшим в Парк Славы в Сухуме идут руководители государства, родные и близкие погибших, ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, военнослужащие ВС РА, представители различных политических партий и общественных организаций.

14 августа 1992, в самый разгар курортного сезона, отряды Национальной гвардии Грузии под командованием Тенгиза Китовани под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии. В этот день Парламент Абхазии собирался обсудить проект договора о федеративных отношениях с Грузией. По мнению военных историков, эта военная акция по своей сути напоминала интервенционистскую акцию грузинского генерала Мазниева в июне 1918 года. В оккупации Абхазии участвовали до двух тысяч грузинских «гвардейцев», 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии (в том числе реактивных установок «Град» и «Ураган»). План оккупации Абхазии под кодовым названием «Меч» был осуществлен через две недели после принятия Грузии в ООН. Об этом плане Э. Шеварднадзе знали определенные высшие круги ельцинской России, которые способствовали вооружению Грузии, выделив ей на него квоты.

Началась кровопролитная война, которая длилась 413 дней и завершилась 30 сентября победой абхазского народа. В боевых действиях участвовало более 12 тысяч человек.

По данным минобороны Абхазии, погибло более 2700 человек, и более 5000 получили ранения. Более 200 человек числились пропавшими без вести. За независимость Абхазии вместе с ее народом сражались добровольцы с Северного Кавказа, Юга России, представители абхазской диаспоры из дальнего зарубежья.

14 августа 2019 г. во всех городах и районах республики возлагают венки и цветы к памятникам и могилам погибших в войне. В православных храмах проводятся поминальные молебны.

Сегодня на Абхазском телевидении и телеканале "Абаза-ТВ" состоится премьерный показ фильма Ибрагима Чкадуа "Выбор камня", посвященный Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

«В основе картины лежат события, которые имели место на войне. … Конечно, не с теми героями, но фабула взята из реальности. Затем я решил сделать притчу, потому что история располагает к этому жанру. Это мой первый опыт переосмысления войны. Может, он у нас немного затянулся, если брать в качестве примера Великую Отечественную войну или Первую мировую войну. Есть период 15-20 лет, когда приходит осознание через фильмы, литературу и другие художественные жанры", - сказал Ибрагим Чкадуа в пресс-центре Sputnik Абхазия, где 13 августа состоялся предпремьерный показ фильма.

ХРОНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992 - 1993 ГГ.

1992 год

14 августа - Вторжение войск Госсовета Грузии в Абхазию под видом охраны железной дороги, начало Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

15 августа - Высадка грузинского морского десанта в поселке Гантиади (зона г. Гагра). К вечеру 15 августа 1992 г. первая группа добровольцев из Кабарды во главе с Султаном Сосналиевым на автобусе «Икарус» пересекла абхазскую границу по р. Псоу.

18 августа - Сухум полностью захвачен грузинскими войсками. На подконтрольной грузинским войскам территории грабежи, мародерство и насилие приобретают массовый характер.

19 августа - Гагра полностью захвачена грузинскими войсками.

25 августа - Выступая по Сухумскому ТВ, командующий грузинскими войсками полковник Гия Каркарашвили предъявил абхазской стороне ультиматум о прекращении в 24 часа военных действий. Полковник заявил: "Если из общей численности погибнет 100 тысяч грузин, то из ваших погибнут все 97 тысяч".

30 августа - 1 сентября - Наступательные операции грузинских войск в безуспешной попытке потеснить абхазские части в преддверии московской встречи в верхах.

3 сентября - В Москве состоялись переговоры с участием Б. Ельцина, Э. Шеварднадзе и В. Ардзинба. Подписан итоговый документ, предусматривающий прекращение огня с 12:00 5 сентября, удаление из Абхазии вооруженных формирований, передислокация вооруженных сил Грузии, возобновление деятельности законных органов власти.

5 сентября - Через 10 мин. после начала перемирия (12:00) оно было нарушено обстрелом грузинской стороной абхазских позиций в селе Эшера. Там же в 22:30 грузинские части предприняли попытку танковой атаки.

9 сентября - На встрече в Сухуме достигнута договоренность о прекращении огня с 00 ч. 10.09. Договоренность нарушена. Очередные договоренности от 15.09 и 17.09 также не соблюдались грузинской стороной.

16 сентября - Президиум Верховного Совета Республики Абхазия (ВС РА) принимает постановление "О вооруженной агрессии войск Госсовета Грузии против Абхазии" и "О геноциде абхазского народа".

25 сентября - ВС РФ принимает постановление "Об общественно-политической ситуации на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии". С сентября месяца началась многомесячная блокада грузинскими войсками абхазского города Ткуарчал.

1 - 6 октября - Военная операция по освобождению г. Гагра и Гагрского района от войск Госсовета.

1 октября - в 17:00 абхазские части переходят в наступление, занят пос. Колхида (ныне Псахара);

2 октября - после ожесточенных боев освобождена Гагра;

3 октября - Вооруженные силы Грузии бомбят город, многочисленные жертвы среди местного населения;

4 октября - на митинге в Сухуме Эдуард Шеварднадзе заявляет: "Гагра была и остается западными воротами Грузии, и мы должны ее вернуть"; грузинские части получают по воздуху подкрепление;

6 октября - абхазские части освобождают поселок Леселидзе (ныне Гечрипш) и Гантиади (ныне Цандрипш); Абхазия восстанавливает контроль над своим сектором абхазо-российской границы; отступающие войска Госсовета Грузии, бежав из Абхазии, переходят пограничную реку Псоу, сдают оружие российским военнослужащим.

7-8 октября - Первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа состоялся в селе Лыхны Гудаутского района.

11 октября - Создание министерства обороны Республики Абхазия и Генерального штаба МО РА. Исполняющим обязанности министра обороны назначен полковник Владимир Аршба, начальником Генштаба - полковник Султан Сосналиев.

23 октября - В результате целенаправленной акции грузинских спецслужб в Сухуме подожжены и уничтожены фонды Государственного исторического архива Абхазии и архива Института языка, литературы и истории.

26 октября - На это день была запланирована операция по освобождению города Очамчира, закончившаяся неудачно. Попытка высадки морского десанта абхазской армии.

3 ноября - Первое Шромское наступление абхазских войск на левом участке Гумистинского фронта, закончившееся неудачно.

20-29 ноября - Прекращение огня на время эвакуации из Сухума российских воинских частей. Грузинская сторона использует перемирие для наращивания живой силы и военной техники.

30 ноября - освобождение села Кочара Очамчирского района (Восточный фронт).

2 декабря - Эдуард Шеварднадзе заявил: "Они хотят войны, они ее получат".

14 декабря - Грузинская сторона сбивает российский вертолет Ми-8, вывозивший жителей осажденного абхазского г.Ткуарчал. Экипаж и 84 пассажира, среди которых было 8 беременных женщин и 35 детей, погибли.

1993 год