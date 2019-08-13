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Абхазия Информ

СОФИИ САБЕКИЯ НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!

Новости Вторник, 13 августа 2019 16:46
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СОФИИ САБЕКИЯ НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!

 

Сухум. 13 августа 2019. Абхазия-Информ. Софии Сабекия нужна срочная помощь! Вся надежда только на вас!

Стоимость курсового лечения в Москве – 250 000 руб.

Детский церебральный паралич, правосторонний гемипарез. Значения таких слов София пока ещё не знает, но ощущает все последствия на себе: тело после долгой нагрузки предательски отказывается подчиняться, ручка не хочет брать любимую игрушку, а ножка не хочет становиться на пол.

Только когда Софии исполнилось 4 месяца, родители стали замечать ограничения функций правой руки: она не сжимала ручку в кулак, не могла держать предметы. Родители сразу начали водить доченьку на массаж в Сухумскую детскую поликлинику, но этого было недостаточно. Позже ребенок стал припадать на правую ногу. Тогда по рекомендации лечащего врача-педиатра они вывезли ребёнка на обследование в Сочи. Там в возрасте 2,5 лет ей был поставлен диагноз - ДЦП, правосторонний гемипарез.

Гемипарез – это неврологическое расстройство, при котором наблюдается ограничение движения мышц правой (как в случае с Софией) или левой половины тела при поражении противоположного полушария головного мозга.

В прошлом году девочке уже помогли добрые люди, и вся необходимая сумма на курс обследования и лечения в Московском научно-практическом центре была собрана, лечение явно пошло ей на пользу. За время нахождения в отделении состояние Софии прогрессировало с положительной динамикой: улучшился тонус в правых конечностях, окрепли мышцы спины, улучшился рисунок ходьбы, она стала лучше нагружать правую пятку, улучшились функции правой руки и речевое развитие.

София была выписана в удовлетворительном состоянии по окончании курса лечения.

Полное выздоровление Софии возможно, считают врачи, но для этого необходимо систематически, два раза в год проходить курс лечения в Москве в период активного роста костей ребенка.

Очень подвижная, улыбчивая София любит играть с детьми и кататься на велосипеде. Однако после долгой нагрузки нога снова начинает отниматься, а ручка отказывается слушаться. В этом году по рекомендации логопеда малышка пойдет в детский садик. Это необходимо для того, чтобы она могла общаться с детьми.

Минутное счастье сопровождается часовыми болями. Разве так должен жить ребенок?

Вместе мы сможем помочь Софии обрести счастливое детство, ведь так мало для этого нужно.

Стоимость второго курса реабилитации в Москве – 250 000 руб.

Спасём жизнь Софии вместе!

Отправьте СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Эта сумма поможет приблизить Софию к мечте – научиться ходить как все дети.

О других способах вы можете узнать по тел. + 7 (940) 773 50 50, либо на сайте www.ashanakbf.com.

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