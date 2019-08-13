СОФИИ САБЕКИЯ НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!
Сухум. 13 августа 2019. Абхазия-Информ. Софии Сабекия нужна срочная помощь! Вся надежда только на вас!
Стоимость курсового лечения в Москве – 250 000 руб.
Детский церебральный паралич, правосторонний гемипарез. Значения таких слов София пока ещё не знает, но ощущает все последствия на себе: тело после долгой нагрузки предательски отказывается подчиняться, ручка не хочет брать любимую игрушку, а ножка не хочет становиться на пол.
Гемипарез – это неврологическое расстройство, при котором наблюдается ограничение движения мышц правой (как в случае с Софией) или левой половины тела при поражении противоположного полушария головного мозга.
В прошлом году девочке уже помогли добрые люди, и вся необходимая сумма на курс обследования и лечения в Московском научно-практическом центре была собрана, лечение явно пошло ей на пользу. За время нахождения в отделении состояние Софии прогрессировало с положительной динамикой: улучшился тонус в правых конечностях, окрепли мышцы спины, улучшился рисунок ходьбы, она стала лучше нагружать правую пятку, улучшились функции правой руки и речевое развитие.
София была выписана в удовлетворительном состоянии по окончании курса лечения.
Полное выздоровление Софии возможно, считают врачи, но для этого необходимо систематически, два раза в год проходить курс лечения в Москве в период активного роста костей ребенка.
Очень подвижная, улыбчивая София любит играть с детьми и кататься на велосипеде. Однако после долгой нагрузки нога снова начинает отниматься, а ручка отказывается слушаться. В этом году по рекомендации логопеда малышка пойдет в детский садик. Это необходимо для того, чтобы она могла общаться с детьми.
Минутное счастье сопровождается часовыми болями. Разве так должен жить ребенок?
Вместе мы сможем помочь Софии обрести счастливое детство, ведь так мало для этого нужно.
Стоимость второго курса реабилитации в Москве – 250 000 руб.
Спасём жизнь Софии вместе!
Отправьте СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Эта сумма поможет приблизить Софию к мечте – научиться ходить как все дети.
О других способах вы можете узнать по тел. + 7 (940) 773 50 50, либо на сайте www.ashanakbf.com.
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