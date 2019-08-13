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Абхазия Информ

НИКОЛАЙ ПАТУЛИДИ: “Я С АБХАЗИЕЙ ЖИТЬ ОБРЕЧЕН, ИБО С НЕЮ НАВЕК ОБРУЧЕН...”

Новости Вторник, 13 августа 2019 15:56
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НИКОЛАЙ ПАТУЛИДИ: “Я С АБХАЗИЕЙ ЖИТЬ ОБРЕЧЕН, ИБО С НЕЮ НАВЕК ОБРУЧЕН...”

Сухум. 13 августа 2019. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось бы 75 лет поэту, видному общественному деятелю, кавалеру ордена «Ахьдз Апша» Николаю Патулиди. 

Николай Георгиевич Патулиди - понтийский грек, автор звонких и лирических стихов об Абхазии, жил и работал в Сухуме. “Я с Абхазией жить обречен, ибо с нею навек обручен...”, - писал потомок великих эллинов. Жизнь Николая Патулиди отразила в себе трагическую судьбу “абхазских греков” 40-ых годов ХХ века.

Патулиди автор десятка сборников поэм и стихов: «Иду к тебе» (1977), «Привязанность» (1980), «Свет и день» (1984), «Меч и скрипка» (1987), «Время жизни» (1988), «Непокой» (1992), «Под защитой льва» (1995). «Стихи и поэмы» (2005), «Алычовая метель» (Сухум)г.

Поэт ушел в мир иной в ноябре 2010 года, оставил  после себя добрую память хорошего человека.

Николай Георгиевич Патулиди родился 13 августа 1944 года в с. Дмитровка Сухумского района.

В раннем детстве ему вместе с семьей пришлось пережить депортацию в Казахстан, где они, как и многие их близкие, провели  восемь тяжелых лет. Затем во времена Никиты Хрущева они сумели нелегально  вернуться в Абхазию.

Реабилитация депортированных греков прошла лишь в 1956 году, но большинство вернувшихся на родину так и не смогли вернуть свои дома, и им пришлось начинать все с начала.

В  1962 г. Н Патулиди окончил Сухумскую среднюю школу. После прохождения военной службы и демобилизации (1966) работал техником, инженером на автобазе  в ведомствах «Зактрансстроя» и Абхазского областного  совета по туризму и экскурсиям. В 1970 г. заочно окончил Полтавский техникум транспортного строительства, а в 1981 г. получил диплом Московской высшей школы профсоюзного движения ВЦСПС. В 1985 г. организовал Сухумский  греческий народный  театр. В 1991-1992гг. занимал должность ответственного секретаря Греческого  культурного центра «Ирини».

В 1994-2001 гг. – председатель  греческой общины РА.

В 1996-2002 гг. – депутат  Парламента РА, затем заместитель  председателя Комитета по науке, образованию и культуре.

В 2002-2004 гг. – заместитель  министра  культуры Абхазии.

За большие заслуги в развитии художественной  литературы и активное участие в общественно-политической жизни Абхазии 16 сентября 2004 года указом Президента РА Н.Г. Патулиди был награждён орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

***   ***   ***

АПСНЫ

Мгла серой шалью кутает леса,

И звездный рой трепещет над ущельем.

Я слышу апхярцу и голоса,

Зовущие меня на новоселье.

И я пришел к ним снова, напрямик,

Как шел отец по зову «Киараза»...

И здесь, среди ликующих абхазов,

Вдвойне мне, греку, дорог этот миг.

Горжусь я тем, что ты, моя Апсны,

Меня любить и верить научила,

Дала в награду радугу весны,

Еще стихи на счастье подарила.

День ото дня лишь у тебя одной

Готов без устали учиться жизни.

За путь, что ты открыла предо мной,

Я кланяюсь тебе, моя Отчизна!

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 13 августа 2019 16:12

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