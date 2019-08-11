МИНКУЛЬТ ПРЕЗЕНТОВАЛ «ГЕОИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ АБХАЗИИ»

Министр культуры Эльвира Арсалия отметила, что с 2014 года в состав министерства вошел департамент охраны историко-культурного наследия. Тема охраны историко-культурного наследия стала одной из приоритетных задач ведомства.

Сухум. 13 августа 2019. Абхазия-Информ . Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии презентовало «Геоинформационную систему Абхазии». Проект осуществлен в рамках целевой программы «Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия, 2016-2019 гг».

Арсалия подчеркнула, что заместителю министра, начальнику департамента охраны историко-культурного наследия Баталу Кобахия удалось собрать молодой, энергичный и профессиональный коллектив из числа историков. Археологов, архитекторов, юристов и провести огромную работу.

Арсалия напомнила о том, что в декабре 2015 года был утвержден Государственный реестр памятников охраны историко-культурного наследия.

Министр культуры выразила благодарность руководству страны за активную поддержку в реализации программы охраны историко-культурного наследия.

Э. Арсалия подчеркнула, что за 5 лет сотрудники департамента систематизировали учет памятников, составили свод исторических памятников, разработали ряд нормативных документов по оценке страховой стоимости наиболее значимых объектов наследия. Сотрудники департамента занимались поисками и копированием материалов в архивах России.

С 2017 года три историко-культурных заповедника стали государственными учреждениями, в соответствии с законом о культурном наследии. Сегодня они уже частично финансируются государством. Проекты более 25 охранных зон представлены в Кабинет министров, после утверждения они также станут государственными учреждениями - историко-культурными заповедниками.

Арсалия отдельно отметила создание «Сухумского заповедника» (Сухумская крепость), который стал, по ее мнению, результатом взаимодействия Минкульта и местных органов управления. Сохранена уникальная территория крепости, фактически спасенная от застройки. Сегодня территория Сухумской крепости ограждена, в перспективе она станет более благоустроенным и интересным культурно-познавательным объектом.

Арсалия также подчеркнула, что департамент реализовал интересные культурно-просветительские проекты с молодежью, школьниками. Проведен ряд выставок как в Абхазии, так и в России. Разработан также ряд проектов законодательных актов.

Арсалия также поблагодарила работников СМИ, представителей гражданского общества, неравнодушие которых помогало в озвучивании проблемы сохранения объектов культуры. «Вы первыми вместе с нами реагировали на какие-то вопиющие факты вандализма. Информация о таких фактах со стороны общественности помогала работникам департамента останавливать дальнейшее разрушение объекта, и действовать уже в законодательном русле», - сказала Арсалия.

Министр культуры считает, что «Геоинформационная система Абхазии» весьма важна, поскольку впервые в Абхазии с использованием новых технологий реализуется система учета объектов культурного наследия, сбора и хранения информации.

Замминистра культуры Батал Кобахия представил с помощью проектора все документы, разработанные департаментом по учету объектов, внесенных в госреестр. Он подчеркнул, что теперь ни один договор аренды объекта, являющегося памятником архитектуры, не подписывается без заключения экспертов министерства культуры.

Он также обратил внимание на то, что если раньше восстановительные работы на объектах культуры, осуществляемые за счет российской финансовой помощи, проводились без экспертного заключения специалистов Минкульта, то теперь это исключается.

Каждый объект, охраняемый государством, будет иметь свой паспорт, акт технического состояния. Ни один объект культурного наследия не будет реконструирован без специального разрешения на проведение ремонтно-восстановительных работ, соответствующей документации, охранного обязательства.

Специалисты департамента разработали 21 тип документов, которые составляются на каждый объект историко-культурного наследия. На сегодня уже составлена первичная документация на более чем 700 объектов историко-культурного наследия. Эксперты определили инвентаризационную стоимость 150 объектов.

Геоинформационная система Абхазии размещена на сайте министерств культуры Абхазии https://ikn.mkra.org/ и уже находится в активном действии. Об этом рассказала руководитель группы компаний «ЭкоГеоПроект» Инна Барчан, презентовавшая разделы системы.

«Сохранение историко-культурного наследия страны – это фактор успешного развития государства. ГИС – это мощнейший информационный интегрированный цифровой ресурс, связанный с объектами историко-культурного наследия страны. В базу данных будет внесена информация о более 2 000 объектах, - сказала Инна Барчан. - ГИС – это набор тематических слоев, в которые мы будем вносить большое количество данных разного формата – текстовые описания объектов, табличные данные, техпаспорта, картографический материал и т. Д».

На презентации отмечалось, что геоинформационная система Абхазии станет эффективным инструментом по мониторингу состояния объектов, выявления новых объектов, а также определения возможных рисков, последствий, прогнозирования.