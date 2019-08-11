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Абхазия Информ

ЦИК АННУЛИРОВАЛ РЕГИСТРАЦИЮ ДАВИДА ДАСАНИА В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ

Новости Вторник, 13 августа 2019 13:28
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ЦИК АННУЛИРОВАЛ РЕГИСТРАЦИЮ ДАВИДА ДАСАНИА В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ

 

Сухум. 13 августа 2019. Абхазия-Информ. Центризбирком аннулировал регистрацию Давида Дасаниа в качестве кандидата в вице-президенты Абхазии. Такое решение было принято на заседании Центризбиркома в понедельник, 12 августа.

"В ЦИК поступило заявление от кандидата в вице-президенты Давида Дасаниа. Решением ЦИК Абхазии от 12 августа 2019 года регистрация Дасаниа в качестве кандидата в вице-президенты аннулирована", - цитирует Sputnik Абхазия секретаря ЦИК Абхазии Ануш Ходжикян.

Дасания выдвигался в качестве кандидата в вице-президенты в команде кандидата в президенты Астамура Отырба.

В соответствии со статьей 10 закона "О выборах Президента Республики Абхазия", кандидат в вице-президенты РА«может снять свою кандидатуру, обратившись с письменным заявлением в Центральную избирательную комиссию, но не позднее чем за 10 дней до дня выборов. В таком случае кандидат в президенты РА, с которым баллотировался кандидат в вице-президенты РА, снявший свою кандидатуру, вправе предложить другую кандидатуру вице-президента РА, но не позднее, чем за 5 дней до дня выборов.

Центризбирком также утвердил избирательный бюллетень для голосования на выборах президента. Ввиду того, что на пост глав государства претендуют 10 человек бюллетени будут печататься на листах формата А3.

Ранее уже было принято решение о том, что краткие биографии кандидатов печататься в бюллетенях не будут.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии РА, в выборах президента могут принять участие около 117 тысяч избирателей.

Выборы Президента РА состоятся 25 августа 2019 года. Голосование будет проводиться на 152 избирательных участках 35 избирательных округов.

В Российской Федерации организовано два избирательных участка – в Москве и Черкесске.

Кандидатами в президенты зарегистрированы Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба. Астамур Какалия, Алхас Квициниа, Астамур Отырба Астамур Тарба и Рауль Хаджимба.

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