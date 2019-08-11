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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА: ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ НА ИНГУРЕ - ЭТО ДЕМОНСТРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Новости Вторник, 13 августа 2019 11:04
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БЕСЛАН ЭШБА: ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ НА ИНГУРЕ - ЭТО ДЕМОНСТРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

 

Сухум. 13 августа 2019. Абхазия-Информ. Один из вопросов, который задают кандидату в президенты Алхасу Квициниа практически на каждой встрече , \то вопрос о возможности упрощения провоза через абхазо-российскую границу сельхозпродукции.

Руководитель штаба кандидата в президенты Алхаса Квициниа, бывший вице-премьер Беслан Эшба считает, что в первую очередь нужно навести порядок на границе с Грузией.

«Граница с Россией остается в этом режиме потому, что у российской стороны есть масса вопросов. Мы с вами не смогли наглухо закрыть грузино-абхазскую границу. Контрабанда идет, потом этот товар попадает на абхазо-российскую границу. У нас в стране мы это можем позволить, это наше дело, может у нас настроение такое, но наш сосед, Россия, этого никогда не поймёт», – цитирует Беслана Эшба «Апсадгьыл-инфо».

Как известно, между Абхазией и Российской Федерацией подписаны два рамочных договора - в 2008 и 2014 годах, а также более 90 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, в том числе и между таможенными структурами двух стран.

«Подписано соглашение о взаимном поощрении инвестиций, о режиме торговли и др. Что касается абхазо-российской границы, в договоре от 2014 года указано об упрощенном режиме перемещения и стремлении к единому экономическому пространству. Для того, чтобы прийти к этому и разговаривать с российской стороной о выполнении обязательств, мы должны решить вопрос по грузино-абхазкой границе», – отметил руководитель штаба кандидата в президенты Алхаса Квициниа.

Эшба напомнил о том, что работая вице-премьером, он выезжал на границу, проводил там совещания с соответствующими службами, подготовил решение по этому вопросу.

«Перемещение товаров из Грузии - серьезная проблема. Нам нужен на Ингуре полноценный таможенный пост. Мы - государство, и мы должны защищать свои интересы. Но, к великому сожалению, у нас этот вопрос политизируется. Есть и в правительстве, и среди простого населения люди, которые говорят: «А что, мы с Грузией какие-то торговые отношения организуем?» Государственный таможенный пост на грузино-абхазской границе - это демонстрация государственной границы. Необходимо установление полноценного таможенного поста и взятие под контроль товаропотока. Тогда мы сможем разговаривать свободно с нашими российскими партнерами по выполнению взятых на себя обязательств по действующим договорам», - сказал Беслан Эшба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 13 августа 2019 11:06

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