СВЫШЕ 3000 БЛОКОВ КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ ИЗЪЯТО НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

Сухум. 13 августа 2019. Абхазия-Информ . В воскресенье ночью, 11 августа 2019 г., сочинские таможенники совместно с сотрудниками Службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю изъяли крупную партию контрабандной табачной продукции. Незаконная схема ввоза контрабандных сигарет была раскрыта в результате организованных совместных действий государственных контрольных органов. Об этом сообщает пресс-служба Южного Таможенного Управления ФТС РФ.

Согласно имеющейся оперативной информации о возможном незаконном перемещении товаров через таможенную границу Евразийского Экономического Союза сотрудники таможни задержали грузовой автомобиль марки «VOLVO FH», прибывший из Абхазии.

В ходе таможенного контроля большегруз был направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Результаты сканирования подтвердили вероятность наличия в салоне автомобиля незадекларированного товара.

В самом грузовом отсеке транспортного средства груз отсутствовал. Однако в пустом внешне грузовике был оборудован специальный тайник. Пол грузового отсека был обшит специальной конструкцией из листов фанеры, прикрученных на саморезы к деревянным доскам. После демонтажа этого двойного дна в скрытых полостях были обнаружены тысячи блоков сигарет без маркировки. Общее количество выявленной табачной продукции составило 3449 блоков и 8 пачек (34498 пачек сигарет, 689 960 штук).

Контрабандная продукция изъята. Образцы направлены на товароведческую экспертизу, по результатам которой будет установлена рыночная стоимость задержанной партии сигарет. Проводятся проверочные мероприятия.