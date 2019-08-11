АГТРК: НЕКОТОРЫЕ КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ ВО ВРЕМЯ ПРЯМЫХ ЭФИРОВ НАРУШЛИ ПРАВИЛА, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЦЕНТРИЗБИРКОМОМ

В соответствии с законом «О выборах Президента Республики Абхазия» государственные СМИ предоставляют кандидатам в Президенты бесплатное эфирное время на равных условиях. При этом, по сложившейся практике, бесплатные форматы вещания на АГТРК и их продолжительность определяет ЦИК. ЦИК также проводит жеребьевку для определения дат и порядка предоставления телеэфиров кандидатам в президенты.

Сухум. 12 августа 2019. Абхазия-Информ. Руководство Абхазской Государственной телерадиокомпании заявляет о том, что некоторые кандидаты в Президенты во время прямых эфиров использовали в основном вместо государственного абхазского языка русский, нарушая тем правила, установленные Центризбиркомом.

«Вынуждены констатировать неуважение некоторых кандидатов в Президенты не только к общим правилам и требованиям, установленным ЦИК, но и факт грубого неуважения кандидатов к журналистам, которые, продолжая вести эфир на абхазском языке, не могут добиться от кандидатов соблюдения формата интервью», - отмечается в Заявлении руководства АГТРК, распространенном в понедельник, 12 августа.

АГТРК обращает внимание Центризбиркома на факты нарушения кандидатами в президенты правил, установленных ЦИК и простит применить соответствующие меры реагирования.

С 12 августа 2019 года начинаются бесплатные эфиры с кандидатами в вице-президенты. АГТРК призываем всех кандидатов следовать установленному формату и использовать преимущественно государственный абхазский язык.

*** *** ***

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Конституционным Законом Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» государственные СМИ предоставляют кандидатам в Президенты бесплатное эфирное время на равных условиях.

По сложившейся практике, бесплатные форматы вещания на Абхазском государственном телеканале и их продолжительность определяет Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия. Также, в соответствии с вышеупомянутым Законом, ЦИК проводит жеребьевку для определения дат и порядка предоставления телеэфиров кандидатам в Президенты.

Так, 29 июля 2019 года в ЦИК прошла жеребьевка, а несколькими днями ранее определены бесплатные форматы, а также было определено, что «основным языком ведения бесплатных эфиров с кандидатами является абхазский, с возможностью применения и русского языка».

Вместе с тем, некоторые кандидаты в Президенты во время прямых эфиров использовали в основном русский язык, тем самым нарушив правила, установленные ЦИК. Стоит также отметить, что в своей деятельности, Абхазская государственная телерадиокомпания руководствуется Законом Республики Абхазия «О государственном языке Республики Абхазия», в статье 16 которого сказано: «Телерадиокомпании, независимо от форм собственности, не менее 2/3 (две трети) своих передач ведут на государственном языке Республики Абхазия».

Вынуждены констатировать неуважение некоторых кандидатов в Президенты не только к общим правилам и требованиям, установленным ЦИК, но и факт грубого неуважения кандидатов к журналистам, которые, продолжая вести эфир на абхазском языке, не могут добиться от кандидатов соблюдения формата интервью.

Как следствие, подобное отступление от установленного формата эфира становится допустимым и для следующих кандидатов, создавая неблагоприятный и недопустимый прецедент.

В этой связи считаем необходимым обратить внимание Центральной избирательной комиссии к данным фактам и применить соответствующие меры реагирования. Также хотим обратить на это внимание и общественности, поскольку подобные расхождения в форматах интервью с кандидатами – создают ложное, а порой дискредитирующее мнение о предвзятости АГТРК к отдельным кандидатам.

Помимо прочего, с 12 августа 2019 года в соответствии с жеребьевкой ЦИК начинаются бесплатные эфиры с кандидатами в Вице-президенты. Призываем всех кандидатов следовать установленному формату и использовать преимущественно государственный абхазский язык. Надеемся на ваше понимание и рассчитываем на проявление уважения к журналистам, которые готовятся к эфиру на абхазском языке.

Сухум, 12 августа 2019.