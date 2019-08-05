РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ РАБОТАЕТ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ И ПРИНИМАЕТ ДО 70 ПАЦИЕНТОВ В СУТКИ

Что касается компьютерного томографа, то, как сообщает главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия, томограф был установлен в больнице в 2011 году. «Технике уже 8 лет, и она нуждается в плановых профилактических работах, а именно, в техосмотре, Компьютерный томограф должен проходить сервисное обслуживание, что, собственно, мы и делаем регулярно. Минимум раз в год. Для столь сложной аппаратуры очень важно постоянное напряжение в сети, недопустимы перепады напряжения, поэтому большое внимание уделяется энергоснабжению», - отметил Гургулия.

Сухум. 11 августа 2019. Абхазия-Информ. Рентгеновский кабинет Республиканской больницы Минздрава РА работает в круглосуточном режиме и принимает до 70 человек в сутки.

На днях были завершены профилактические работы на компьютерном томографе, и 6 августа возобновился приём пациентов.

Компьютерный томограф Республиканской больницы также работает в круглосуточном режиме.

По словам заведующего отделением рентгена, главного рентгенолога Минздрава РА Аслана Берзения, «круглосуточная работа рентгеновского кабинета – естественная необходимость, ведь ночью сюда нередко поступают экстренные-аварийные либо тяжелые пациенты без сознания.

«За сутки мы проводим от 15 до 20 исследований на компьютерном томографе. На одного пациента обычно приходится до часа времени. Рентгеновское исследование в среднем за одни сутки проходят до 50 человек, бывает и больше. Это и стационар, и приемное отделение экстренной службы, и инвалиды и другие категории пациентов», - уточнил т Берзения.

Поскольку томограф Республиканской больницы – это аппаратура экспертного класса, для него требуется мощный блок бесперебойного питания, а также плановые замены элементов. Так, в 2015 году полностью отработала свой ресурс «трубка» КТ. Ремонт проведен при непосредственной поддержке Минздрава.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РА.