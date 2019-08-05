РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ РАБОТАЕТ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ И ПРИНИМАЕТ ДО 70 ПАЦИЕНТОВ В СУТКИ
Сухум. 11 августа 2019. Абхазия-Информ. Рентгеновский кабинет Республиканской больницы Минздрава РА работает в круглосуточном режиме и принимает до 70 человек в сутки.
Что касается компьютерного томографа, то, как сообщает главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия, томограф был установлен в больнице в 2011 году. «Технике уже 8 лет, и она нуждается в плановых профилактических работах, а именно, в техосмотре, Компьютерный томограф должен проходить сервисное обслуживание, что, собственно, мы и делаем регулярно. Минимум раз в год. Для столь сложной аппаратуры очень важно постоянное напряжение в сети, недопустимы перепады напряжения, поэтому большое внимание уделяется энергоснабжению», - отметил Гургулия.
На днях были завершены профилактические работы на компьютерном томографе, и 6 августа возобновился приём пациентов.
Компьютерный томограф Республиканской больницы также работает в круглосуточном режиме.
По словам заведующего отделением рентгена, главного рентгенолога Минздрава РА Аслана Берзения, «круглосуточная работа рентгеновского кабинета – естественная необходимость, ведь ночью сюда нередко поступают экстренные-аварийные либо тяжелые пациенты без сознания.
«За сутки мы проводим от 15 до 20 исследований на компьютерном томографе. На одного пациента обычно приходится до часа времени. Рентгеновское исследование в среднем за одни сутки проходят до 50 человек, бывает и больше. Это и стационар, и приемное отделение экстренной службы, и инвалиды и другие категории пациентов», - уточнил т Берзения.
Поскольку томограф Республиканской больницы – это аппаратура экспертного класса, для него требуется мощный блок бесперебойного питания, а также плановые замены элементов. Так, в 2015 году полностью отработала свой ресурс «трубка» КТ. Ремонт проведен при непосредственной поддержке Минздрава.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РА.
Последнее от
- ДО КОНЦА ГОДА В СУХУМЕ ОТКРОЮТ НОВУЮ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
- ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОЗДРАВИЛИ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ
- В СЕЛЕ ЛЫХНЫ ГУДАУТСКОГО РАЙОН СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ ЧАСТНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ АДГУРА ПИЛИЯ
- ПОСТПРЕД РОССИИ В ООН ПРЕДЛОЖИЛ, КАК СТОИТ РЕШАТЬ ВОПРОС АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
- «ФОРУМ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ» ПОДДЕРЖИВАЕТ КАНДИДАТУРУ АЛХАСА КВИЦИНИА НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ