ДО КОНЦА ГОДА В СУХУМЕ ОТКРОЮТ НОВУЮ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Сухум. 11 августа 2019. Абхазия-Информ. По улице Эшба, рядом с Сухумской городской поликлиникой №2, до конца года будет открыта новая женская консультация родильного отделения Республиканской больницы Минздрава РА.
Ремонтные работы здесь в самом разгаре, и, как рассказал главный врач Республиканской больницы Аполлон Гургулия, строители должны завершить все работы до конца года. Для этого из республиканского бюджеты выделено более 9 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, в новом медучреждении 15 кабинетов, где пациенток будут принимать квалифицированные акушер-гинекологи, специально закрепленные за столичными участками.
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