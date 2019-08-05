ДО КОНЦА ГОДА В СУХУМЕ ОТКРОЮТ НОВУЮ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Сухум. 11 августа 2019. Абхазия-Информ. По улице Эшба, рядом с Сухумской городской поликлиникой №2, до конца года будет открыта новая женская консультация родильного отделения Республиканской больницы Минздрава РА.

Ремонтные работы здесь в самом разгаре, и, как рассказал главный врач Республиканской больницы Аполлон Гургулия, строители должны завершить все работы до конца года. Для этого из республиканского бюджеты выделено более 9 миллионов рублей.