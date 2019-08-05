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Абхазия Информ

ДО КОНЦА ГОДА В СУХУМЕ ОТКРОЮТ НОВУЮ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Новости Воскресенье, 11 августа 2019 13:18
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ДО КОНЦА ГОДА В СУХУМЕ ОТКРОЮТ НОВУЮ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

 

Сухум. 11 августа 2019. Абхазия-ИнформПо улице Эшба, рядом с Сухумской городской поликлиникой №2, до конца года будет открыта новая женская консультация родильного отделения Республиканской больницы Минздрава РА.

Ремонтные работы здесь в самом разгаре, и, как рассказал главный врач Республиканской больницы Аполлон Гургулия, строители должны завершить все работы до конца года. Для этого из республиканского бюджеты выделено более 9 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, в новом медучреждении 15 кабинетов, где пациенток будут принимать квалифицированные акушер-гинекологи, специально закрепленные за столичными участками.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 11 августа 2019 13:23

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