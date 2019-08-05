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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОЗДРАВИЛИ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ

Новости Воскресенье, 11 августа 2019 12:56
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ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОЗДРАВИЛИ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ

Сухум. 11 августа 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам

В тексте поздравления отмечается:

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!

На протяжении веков этот праздник служит утверждению в обществе идеалов добра, справедливости и милосердия, призывает к доброму отношению к окружающим, объединяет людей.

В нашей стране традиции взаимоуважения между представителями разных религий имеют глубокие исторические корни. Отрадно отметить, что мусульманская община Абхазии активно содействует поддержанию мира и гражданского согласия в обществе, вносит большой вклад в укрепление семейных ценностей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия».

Поздравил мусульман Абхазии со священным праздником Курбан-байрам и премьер-министр Валерий Бганба.

«На протяжении веков этот светлый праздник играет большую роль в жизни мусульман, объединяет людей, воспитывает уважение к древней истории, традициям и обычаям. Мусульмане Абхазии также соблюдают эти традиции и с большим почитанием проводят Курбан-байрам.

Праздник Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим и своим ближним. Эти высокие гуманистические идеалы должны являться прочным фундаментом морально-нравственного воспитания каждого человека», - отмечается в поздравлении премьер-министра.

Валерий Бганба пожелал мусульманам Абхазии здоровья, счастья, мира и процветания.

        

            

 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 11 августа 2019 13:10

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