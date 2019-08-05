Сухум. 9 августа 2019. Абхазия-Информ. Сегодня в селе Лыхны Гудаутского район состоится открытие частной картинной галереи Адгура Пилия.

Не каждое село в Абхазии может похвастаться тем, что у него есть собственная картинная галерея.

Адгур Пилия после четырех лет мытарств все же осуществил свою мечту, завершив строительство галереи и благоустройство прилегающей территории. Галерея находится рядом с исторической Лыхненской поляной, откуда открывается вид на средневековый храм Упсения Богородицы и развалины дворца князей Шервашидзе-Чачба.