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Абхазия Информ

В СЕЛЕ ЛЫХНЫ ГУДАУТСКОГО РАЙОН СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ ЧАСТНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ АДГУРА ПИЛИЯ

Новости Пятница, 09 августа 2019 13:05
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В СЕЛЕ ЛЫХНЫ ГУДАУТСКОГО РАЙОН СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ ЧАСТНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ АДГУРА ПИЛИЯ

Сухум. 9 августа 2019. Абхазия-Информ. Сегодня в селе Лыхны Гудаутского район состоится открытие частной картинной галереи Адгура Пилия.

Не каждое село в Абхазии может похвастаться тем, что у него есть собственная картинная галерея.

Адгур Пилия после четырех лет мытарств все же осуществил свою мечту, завершив строительство галереи и благоустройство прилегающей территории. Галерея находится рядом с исторической Лыхненской поляной, откуда открывается вид на средневековый храм Упсения Богородицы и развалины дворца князей Шервашидзе-Чачба.

Участникам презентации будет представлено до 80 работ владельца галереи и несколько работ его коллег.

Живописец также планирует создать мастерскую и обучать детей навыкам живописи.

Лыхненская галерея уже включена в туристические маршруты Абхазии.

Адгур Пилия, 1967 года рождения, выпускник Сухумского художественного училища 1989 года. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии.,

Пилия – член Союз художников Абхазии и России. Его работы находятся в частных галереях Москвы, Дании, Франции, США.

Пишет в основном Адгур Пилия маслом на картоне. У него много работ с видами сухумской набережной, Лыхненского храма, разные пейзажи, есть и полотна на тему «Абхазские старики». По мнению коллег, стиль Пилия можно отнести к постимпрессионистскому реализму.

В 2010 году в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии была организована первая персональная выставка Адгура Пилия.

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Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 09 августа 2019 13:09

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