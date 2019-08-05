ПОСТПРЕД РОССИИ В ООН ПРЕДЛОЖИЛ, КАК СТОИТ РЕШАТЬ ВОПРОС АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Ранее в Совете Безопасности ООН прошло закрытое обсуждение в связи с очередной годовщиной грузино-осетинского конфликта 2008 года. С заявлением для СМИ на эту тему выступили представители США, Великобритании, Польши, Бельгии, Эстонии, Германии, Франции. Представители этих стран высказались в поддержку "независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ".

Сухум. 9 августа 2019. Абхазия-Информ. Единственный путь снизить напряженность между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией, с другой, - это диалог между Тбилиси, Цхинвалом и Сухумом, заявил и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на пресс-конференции.

Как указал Полянский, за 11 лет, прошедшие с момента конфликта в Южной Осетии, позиция западных стран "не слишком изменилась".

"Грузия заплатила очень большую цену за эту трагическую ошибку, допущенную бывшим президентом Михаилом Саакашвили. И мы видим, что единственный путь сделать отношения на Кавказе процветающими и снизить напряженность - это диалог между Грузией и двумя независимыми государствами - Абхазией и Южной Осетией", - цитирует Полянского РИА Новости.

По о словам Полянского, Россия также могла бы принять участие в этих переговорах.

"К сожалению, позиция, которую занимают западные страны, не очень способствует этому", - подчеркнул он.

В то же время дипломат указал, что Москва делает все, чтобы развивать двусторонние связи с Грузией на уровне человеческих контактов, в коммерческой сфере. "Много российских туристов посещают Грузию. Несмотря на политическую турбулентность, которая там складывается, мы установили очень хорошие отношения на основе контактов между людьми. Грузинские продукты поступают на российские рынки без каких-либо проблем. Они очень популярны в России. Грузия выручает значительные средства от этой продажи. И мы рады такому стечению обстоятельств", - указал Полянский.

Он заявил, что Россия готова развивать отношения с Грузией.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://ria.ru/20190809/1557320676.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop