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Абхазия Информ

«ФОРУМ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ» ПОДДЕРЖИВАЕТ КАНДИДАТУРУ АЛХАСА КВИЦИНИА НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Новости Пятница, 09 августа 2019 11:39
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«ФОРУМ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ» ПОДДЕРЖИВАЕТ КАНДИДАТУРУ АЛХАСА КВИЦИНИА НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Сухум. 9 августа 2019. Абхазия-Информ. 8 августа в конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум» состоялось собрание «Форума молодёжи Абхазии» (ФМА), входящего в Общенациональное движение по защите государственности Абхазии.

Форум собрал более 600 представителей молодежи со всех городов и районов республики.

В повестку дня были включены вопросы, касающиеся общественно-политической ситуации в стране и предстоящих выборов главы государства.

Кандидат в президенты РА Алхас Квициниа, присутствовавший на собрании. ознакомил его участников с основными положениями своей предвыборной программы и ответил на вопросы.

Председатель «Форум молодежи Абхазии» Инал Хишба напомнил о том, что президентская избирательная кампания 2019 г. была омрачены ужасающей несправедливостью - покушением на жизнь лидера оппозиции Аслана Бжания.

«До сих пор не предприняты необходимые меры по расследованию этого преступления, а именно отравления Аслана Георгиевича. Аслан Бжания является выразителем мнения всех, кто желает реальных, а не бутафорских перемен в стране. К большому сожалению, он по состоянию здоровья не сможет принять участие в этих выборах. Это несправедливо не только и не столько по отношению к нему, но и по отношению к большому количеству избирателей, чьи симпатии на его стороне. Этот факт мы рассматриваем как ограничение волеизъявления наших граждан», - сказал лидер ФМА Инал Хишба.

По словам Хишба, именно от активной жизненной позиции молодежи зависит будущее страны.

«Апатия, безынициативность и неверие в собственные силы – главные враги развития. Мы уже привыкли видеть, как любое благое начинание забалтывается, как на нашем телевидении действительное положение вещей «приукрашивается» ложью и превращается в лакированную фальшивую картинку. Нам пора избавляться от этого», - сказал Хишба.

Руководитель ФМА считает, что нельзя ограничиваться лишь критикой действий властей.

«Нам требуется детального изучить положение дел в стране. Нам нужны реальные реформы и позитивные изменения. Потребуется настоящая революции в мышлении, подразумевающая отказ от стереотипов, от инерционного мышления. Нам надо учиться жить по законам, а не «по понятиям». Надо называть криминал – криминалом, коррупционеров – коррупционерами, лгунов – лгунами, надо называть вещи своими именами и не впадать в самообман», - считает Хишба.

Председатель Форума молодёжи Абхазии выразил уверенность в том, что только правда, только адекватное восприятие реальности позволит найти реальный путь к оздоровлению и развитию.

«Существуют различные возможности найти этот путь; выборы президента страны является одной из таких возможностей. Вот почему для нас, молодого поколения, так важно, чтобы выборы были справедливыми и по участию, и по проведению, и по итогам. Это – часть нашей общей ответственности»,- заключил И.Хишба.

Из выступлений участников собрания ФМА:

Энри АГРБА, чемпион мира по рукопашному бою: «Спорт - это территория честной игры. Хотелось бы, чтобы выборы прошли как в спорте - в честной и справедливой борьбе…

Физическая культура и спорт имеют огромное значение для здоровья нации. Наша история знает большое число выдающихся спортсменов - Виталия Дараселия, Ахрика Цвейба, Раща Хутаба, Дениса Царгуш, Саиды Гунба и других…

Физкультура и спорт должны быть выведены на новый уровень. С дальнейшим развитием физической культуры абхазская нация будет конкурентоспособной во многих видах спорта.

Но нельзя не сказать и о том, что в этой сфере еще немало проблем. Многие спортивные залы в критическом состоянии, а ремонты в некоторых производятся силами граждан, но никак не властей».

Чемпион мира обратился к кандидату в президенты Алхасу Квициниа, в случае избрания президентом уделить внимание проблемам развития спорта и физической культуры.

Он пожелал кандидату в президенты удачи на предстоящих выборах.

Батал Табагуа, депутат Парламента РА: «У вас, молодых. есть прекрасная возможность построить страну своими руками...

Для того, чтобы завтрашний день состоялся, вы должны взять на вооружение, что наша с вами страна нуждается в вашем внимании и инициативе.

Именно ваши ровесники погибали за Родину в Отечественной войне народа Абхазии. Не дай Бог повторения тех суровых дней, но я знаю и верю, что вы - отчаянные защитники Апсны.

Без инициативы молодёжи в Абхазии ничего не получится. Опираясь именно на молодых, креативных, наша маленькая страна сможет продвинуться вперёд. Мы живем в стране больших возможностей. Абхазия всегда отличалась миролюбием, здесь никогда не было ксенофобии. Вне зависимости от национальности, народ был как единое целое.

Я хочу объяснить, почему я поддерживаю кандидатуру именно Алхаса Квициниа. Именно команда, во главе которой стоит Алхас Квициниа, способна изменить систему государственного управления. У нас задача - создать эффективную систему управления. И надо начинать с вопросов правопорядка.

… Я думал, что действующий президент извинится перед народом, завершая срок своих полномочий. Он этого не сделал. Наш народ простил бы его, я уверен.

… Президент, в первую очередь, должен был спросить с себя, что я сделал для того, чтобы идти на следующий срок».

По материалам Медиа-клуба «Аҧсны.иахьа».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 09 августа 2019 11:45

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