ГАРРИ АРШБА: «В МВД ЗА ДОСТАТОЧНО КОРОТКИЙ СРОК ПРОШЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ»

Как сообщает пресс-служба МВД РА, в числе тем, обсуждавшихся на встрече, были: «существующие принципы и регламент работы МВД; криминогенная ситуация в республике; объективная статистика; мероприятия, проводимые милицией по профилактике преступлений и борьбе с правонарушениями.

Сухум. 8 августа 2019. Абхазия-Информ . Министр внутренних дел РА Гарри Аршба провел встречу с журналистами Абхазского телевидения и телеканала «Абаза-ТВ».

Гарри Аршба: «В целях повышения эффективности правоохранительной деятельности МВД проведена реорганизация структуры министерства и оптимизация штатного расписания. Действующее штатное расписание утверждено Постановлением Кабинета Министров РА. Штатное расписание МВД РА оптимизировано на 25%.

В структуре ведомства расформирован штат службы экономической безопасности, подразделение реорганизовано в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Только за прошедший год сотрудниками данной службы выявлены полученные доходы от незаконной коммерческой деятельности на сумму 127 млн 932 тыс. 577 рублей, а также факты контрабандного ввоза в Абхазию товарно-материальных ценностей на сумму 11 млн 505 тыс. 975 рублей.

Произведен ряд изменений и в Госавтоинспекции. Расформирован батальон дорожно-патрульной службы УГАИ, а за счет высвободившихся штатов сформированы патрульные службы отделов ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел для усиления контроля на местных направления автодвижения.

Автоматизирована работа информационно-аналитических подразделений с единым центром размещения систем управления базами данных (СУБД) ведомственных направлений Центр обработки данных (ЦОД) МВД.

Для эффективности внутриведомственной деятельности осуществляется переход на электронный учет ведения делопроизводства. Активно работает электронная служба гражданских обращений, ведется анализ и учет реагирования. Специалисты в области инфотехнологий помимо систематизации и внесения в базу актуальных данных, оцифровывают архивы предыдущих лет.

На базе ЦОД МВД совершенствуется республиканский учет регистрации автотранспортных средств и административная практика в области дорожно-транспортных правонарушений с системой фото-видео фиксации.

Продолжается поэтапная реализация проекта «Безопасный город», наращивается периферийное оборудование контроля республиканской трассы, начинается формирование карты обзора общественных мест. Таким образом, в Центре обработки данных МВД будет осуществляться и мониторинг общественной безопасности.

На основании статьи 17 и в соответствии со статьей 58 Положения «О службе в органах внутренних дел Республики Абхазия» проведена аттестация сотрудников органов внутренних дел.

… Большое внимание уделяется кадровой политике, укрепляется система подготовки молодого кадрового состава МВД. На базе созданной еще в 1998 году Сухумской средней специальной школы милиции функционирует Учебный центр МВД РА, и сегодня это площадка подготовки профильных специалистов и повышения квалификации, военно-строевой подготовки. При учебном центре создана кинологическая служба.

На основании Соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации от 11 ноября 2009 года курсанты из Абхазии получают высшее профессиональное образование в вузах МВД России. Сегодня наши соотечественники, будущие офицеры и коллеги, направленные на обучение от МВД, получают профессиональное образование по таким направлениям, как «Экономическая безопасность», «Специальные радиотехнические системы», «Компьютерная и информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность».

В целях правового регулирования деятельности ОВД РА проведена инвентаризация нормативно-правовой базы Министерства внутренних дел.

Сегодня для всех подразделений министерства установлены правоопределяющие документы, нормативные и правовые акты, обязательные к руководству в своей деятельности, утверждены должностные инструкции и функциональные обязанности. Проведена ревизия наличия и качества ведения договорной документации с контрагентами ведомства с целью дальнейшего анализа и постановки на контроль Правового управления МВД».

Министр также представил некоторые статистические данные работы МВД.

Похищение граждан относится к категории особо тяжких преступлений. Наивысший показатель преступности по этой категории зарегистрирован в 1995 году – 45 фактов похищения граждан, наименьший в 2017 г. – одно похищение.

За 24 года процент данной категории преступлений по отношению к общему числу совершенных преступлений общеуголовной направленности снизился с 2,4% до 0,4%.

Убийства и покушения на убийства:

1994 год – 303 преступления при раскрываемости 29,3%;

1998 год – 72 убийства, раскрыто 52.7%;

2008 год - 45 преступлений, раскрыто 48,8%;

2018 год – 12 убийств, раскрыто 66.6%.

Процент преступлений данной категории по отношению к общему числу совершенных преступлений общеуголовной направленности снизился с 11.6% до 1.7%.

Разбойные нападения:

1994 год - 282 факта разбойных нападений, раскрыто 23.4%;

1998 год – 99, раскрыты 22.2%;

2008 год – 44 разбоя, раскрыто 18,1%;

2018 год – 23 преступления, раскрыто 76,9%.

Процент разбойных нападений по отношению к общему числу совершенных преступлений общеуголовной направленности снизился с 15.6% до 3.7%.

МВД фиксирует увеличение раскрываемости преступлений, связанных с незаконным ввозом наркотиков.

«Динамика выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ и психотропных средств, растет. Высокий показатель раскрываемости зафиксирован в 2018 году, - отметил Аршба. - В ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены и выявлены организаторы наркотрафика на территорию Республики Абхазия, в отношении которых в настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Ряд уголовных дел в отношении лиц, организовавших наркотрафик в Абхазию, переданы Генеральной прокуратурой для расследования и принятия законного решения в Российскую Федерацию».

В ходе встречи министр выразил готовность к систематическому общению с представителями СМИ, так как, по словам Гарри Аршба, информационная открытость и тесное взаимодействие с обществом - это один из критериев работы ведомства».

Источник: http://mvdra.org/publications/9364/