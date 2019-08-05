РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «СОБЫТИЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 8 АВГУСТА 2008 ГОДА – ЭТО СТРАНИЦА, КОТОРАЯ ОСТАНЕТСЯ В ИСТОРИИ ГРУЗИИ ЧЕРНЫМ ПЯТНОМ».

Приветствуя собравшихся, в Посольстве посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев сказал: «Сегодня исполняется 11 лет одному из самых ужасных в истории преступлений против мира и человечности, жертвами которого стали не только мирные жители, ополченцы защитники Цхинвала, но и российские миротворцы.

Мы всегда будем повторять о том, что Южная Осетия безгранично благодарна и никогда не забудет подвиг российских солдат и офицеров, пришедших на помощь народу Южной Осетии в самые тяжелые для нас августовские дни 2008 года. Вечная память российским и осетинским солдатам и офицерам, плечом к плечу боровшимся с агрессором и сложившим свои головы во имя жизни осетин на своей Родине и воцарения мира. Их имена всегда будут жить в благодарной памяти всех поколений народа Южной Осетии».

Президент Рауль Хаджимба назвал черным пятном в истории Грузии события 8 августа 2008 года.

«События в Южной Осетии 8 августа 2008 года – это страница, которая останется в истории Грузии черным пятном. Эта попытка совершить геноцид в отношении не только осетинского народа. Смелые решения руководства России, которые были приняты в эти дни, впоследствии дали возможность сохранить наши народы. Вечная память всем погибшим, мирным жителям, ополченцам, миротворцам, воинам, которые отдали свои жизни за то, чтобы страна сохранилась».

Глава государства отметил, что решительные действия руководства Российской Федерации дали возможность восстановить мир в Южной Осетии:

Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин подчеркнул, что августовская война стала подтверждением непрекращающихся попыток реванша со стороны Грузии.

«8 августа 2008 года стало переломной датой, изменившей геополитические контуры на Кавказе и баланс сил в регионе. Вероломное нападение грузинских войск на Южную Осетию, развернувших операцию под циничным названием «чистое поле» стало очередным примером реваншизма и откровенной агрессии со стороны Тбилиси. Тогда, августе 2008 года, Россия справедливо и честно, что бы там ни говорили на Западе, протянула руку помощи горящему Цхинвалу. Уверен, что настанет то время, когда грузинским разжигателям двух войн придется ответить за свои злодеяния перед народами Южной Осетии и Республики Абхазия», - отметил российский дипломат.