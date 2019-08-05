КЕРАМИЧЕСКИЙ ФРАГМЕНТ ПЛИНФЫ, НАЙДЕННЫЙ АРХЕОЛОГАМИ В ОЧАМЧЫРЕ, БУДЕТ ВЫСТАВЛЕН В ЭКСПОЗИЦИИ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ
Сухум. 8 августа 2019. Абхазия-Информ. Керамический фрагмент плинфы с надписью на неизвестном языке, найденный археологами в Очамчыре, будет выставлен в экспозиции Абхазского государственного музея. Об этом сообщается на странице ГОсмузея в соцсети Фейсбук.
В первых числах августа во время раскопок в окрестностях г. Очамчыра археологи обнаружили древнюю плинфу (от греч. πλίνθος — «плита») с надписью на неизвестном языке. Артефакт датируется приблизительно VI в. н.э.
На окраине современного г. Очамчира (в древности - городище Гюэнос) проходит совместная экспедиция Абхазского государственного музея, Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА, Института археологии РАН, Института Востоковедения РАН.
Археологи полагают, что эта плинфа из кладки храма городища Гюэнос. Останки храма в 80-е годы прошлого века изучала экспедиция под руководством историка Сергея Шамба.
По предположению экспертов, надпись на плинфе на арамейском языке. Археологи считают находку уникальной для истории Западного Закавказья.
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