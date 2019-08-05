КЕРАМИЧЕСКИЙ ФРАГМЕНТ ПЛИНФЫ, НАЙДЕННЫЙ АРХЕОЛОГАМИ В ОЧАМЧЫРЕ, БУДЕТ ВЫСТАВЛЕН В ЭКСПОЗИЦИИ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Сухум. 8 августа 2019. Абхазия-Информ. Керамический фрагмент плинфы с надписью на неизвестном языке, найденный археологами в Очамчыре, будет выставлен в экспозиции Абхазского государственного музея. Об этом сообщается на странице ГОсмузея в соцсети Фейсбук.

В первых числах августа во время раскопок в окрестностях г. Очамчыра археологи обнаружили древнюю плинфу (от греч. πλίνθος — «плита») с надписью на неизвестном языке. Артефакт датируется приблизительно VI в. н.э.