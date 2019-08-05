НАРОД АБХАЗИИ ВМЕСТЕ С ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ СКОРБИТ О ЖЕРТВАХ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА АВГУСТА 2008 ГОДА .

В ночь с 7 по 8 августа грузинские войска начали массированный артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии - Цхинвала, окружающих сел и позиций российских миротворцев. Через несколько часов последовал штурм города силами грузинской бронетехники и пехоты. Грузины, вооруженные новейшей техникой, въезжали в Цхинвал, расстреливая мирных жителей и уничтожая все на своем пути.

Сухум. 8 августа 2019. Абхазия-Информ . Одиннадцать лет назад. в августе 2008 г. Грузия совершила вооруженную агрессия против Южной Осетии. Эти события вошли историю под названием "Пятидневная война".

План грузинской операции «Чистое поле» потерпел неудачу уже в самые первые часы. Штурм Цхинвала сорвался. Город стали покидать мирные жители, многие прятались в подвалах. На помощь Южной Осетии пришли российские войска. В течение нескольких суток российские войска вместе с югоосетинскими солдатами вытеснили грузинских агрессоров с территории РЮО. Пять дней войны унесли сотни жизней мирных жителей.

Следом за этими событиями последовала августовская 2008 года военная операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья Абхазии, 15 лет находившейся под контролем грузинских властей.

Следствием этих двух операций стало признание РФ независимости Южной Осетии и Абхазии и установление с ними дипломатических отношений.

Траурные мероприятия в г. Цхинвал начались поздно вечером 7 августа. Жители Южной Осетии почтили память жертв войны 2008 года с Грузией. Несколько тысяч жителей Цхинвала собрались на выезде из города, где стоят 12 автомобилей, в которых погибли беженцы, пытавшиеся выехать из Цхинвала в Россию. К Древу скорби, символизирующему память погибших, возложили цветы президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, депутаты парламента, члены правительства, военные, родственники погибших, жители республики. Потом состоялся молебен у православного креста. Вторая часть мероприятия под девизом "Будем помнить все!" прошла у здания парламента Южной Осетии. Здесь на ступенях высокой лестницы были выставлены портреты погибших в ходе войны и зажжены свечи.

В этот день и в Абхазии вспоминают трагические события 11-летней давности. На здании посольства Южной Осетии в Сухуме приспущен государственный флаг. В память о невинно убиенных зажжены свечи.

Выразить свою солидарность с братским югоосетинским народом в посольство РЮО пришли президент Рауль Хаджимба, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, полномочный представитель Приднестровской Молдавской Республики Гарри Купалба, иерей Виссарион (Аплиа), представители общественности, журналисты.

В связи с памятными мероприятиями, посвященными августовской трагедии 2008 года спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия направил письмо председателю Парламента Южной Осетии Алану Тадтаеву и всем гражданам Республики Южная Осетия.

«В памятный День скорби вместе с вами мы вспоминаем мужественных сынов Южной Осетии и российских миротворцев, сочувствуем всем тем, кто потерял своих близких в ходе этой войны.

Наши югоосетинские братья должны быть уверены, что народ Абхазии всегда рядом с ними и в горе, и в радости», - отмечается в письме.

Сегодня МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Южной Осетии по случаю 11-й годовщины со дня начала грузинской агрессии против РЮО.

В дипломатической ноте говорится: «Народ Южной Осетии, проявивший всю свою самоотверженность и храбрость, в едином порыве встал на защиту Родины. Ценой жизни своих сыновей и дочерей он выстоял и дал отпор врагу. Эти героические дни навсегда вписаны в летопись современной истории государства.

Благодаря Российской Федерации, пришедшей на помощь народу Южной Осетии, сегодня Южная Осетия и Абхазия живут в безопасности и динамично развивают свои государства.

Абхазский народ, испытавший все тяготы войны, живущий с болью и горечью от потери родных и близких, скорбит вместе с братским народом Южной Осетии по жертвам этого бесчеловечного акта агрессии».