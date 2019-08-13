В АБХАЗИИ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА ПРОГРАММА ПО УЛУЧШЕНИЮ СРЕДНЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Открывая встречу, начальник Управления по работе с членами ТПП РА, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы подчеркнула, что палата уделяет молодым предпринимателям большое внимание. Более того, Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии была создана именно по инициативе первого президента ТПП Геннадия Гагулия. И сегодня палата выступает партнером и единомышленником совместной программы ЕС-ПРООН по улучшению средне-профессионального образования в Абхазии.

Cухум. 15 августа 2019. Абхазия-Информ. Перспективам развития малого и среднего предпринимательства, а также реализации совместной программы ЕС-ПРООН по улучшению средне-специального профессионального образования в Абхазии посвящался круглый стол, который в конференц-зале Торгово-промышленной палаты РА. В мероприятии, организаторами которого выступили ТПП и ПРООН, приняли участие молодые предприниматели – члены Ассоциации молодых предпринимателей Абхазии.

Кира Зекир-оглы напомнила, что еще в 2012 году, во время проведения паспортизации предприятий остро стоял вопрос нехватки специалистов среднего звена. Она также отметила важность принятого в 2012 году Кодекса чести абхазского предпринимателя, который призывает предпринимателей к культуре делового общения, соблюдению правил профессиональной этики и своих обязанностей.

«Это свод главных этических правил осуществления предпринимательской деятельности в Абхазии, которого должны придерживаться все предприниматели», – считает начальник Управления.

Руководитель программы по улучшению средне-профессионального образования в Абхазии, вице-президент программы «Global Classroom», профессор Колумбийского университета Рафис Абазов считает, что устойчивое развитие любого государства зависит от целого ряда факторов, в том числе и от состояния малого и среднего предпринимательства.

«Малое и среднее предпринимательство является базовым звеном рыночной экономики. Оно способствует структурной перестройке экономики, укреплению экономической базы регионов, увеличивает общие объемы производства и розничного товарооборота, создает благоприятную среду для развития конкуренции, обеспечивает занятость значительной части населения, стимулирует внедрение достижений научно-технического прогресса. Принимая во внимание низкую занятость населения на рынке труда, развитие предпринимательства является реальным решением ситуации в Абхазии. Цель нашей встречи – раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для обсуждения теме, а именно по ситуации вокруг малого и среднего бизнеса в Абхазии», – отметил Абазов.

В то же время он подчеркнул, что недостаточное развитие средне-профессионального образования (СПО) оказывает негативное влияние, как на формирование предпринимательских компетенций, так и на развитие малого и среднего предпринимательства в целом. Поэтому основной задачей круглого стола является - совместно с ТПП Абхазии определить роль учреждений средне-профессионального образования (колледжи) в улучшении навыков предпринимательства среди молодежи.

«Наша цель – выявление перспектив взаимовыгодного сотрудничества предпринимательства и средне-профессиональных учреждений, равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон и выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемому вопросу», – сказал Абазов.

Говоря об экономическом развитии, он отметил, что здесь важны не только передовые технологии и деньги, но и работающие в разных сферах люди.

«Пока в Абхазии ситуация с получением новых знаний находится не на должном уровне. Мы обязаны вкладывать в человеческий капитал. Разговор идет не только о получении высшего образования, но и об имеющих огромную перспективу средне-технических специальностях. Наша цель – привлечение молодежи к средне-специальному образованию, улучшение качества такого образования и доведение его до мировых стандартов. Абхазия не может быть изолирована от международного сообщества и процессов интернационализации бизнеса», – подчеркнул Рафис Абазов.

Основные мероприятия, запланированные в рамках реализации проекта:

- проведение технической оценки сектора СПО для выявления нужд и потребностей СПО при поддержке международного эксперта и путем тесных консультаций с заинтересованными сторонами на месте;

- разработка среднесрочного видения СПО, в том числе неформального непрерывного обучения, учитывающего местные реалии и направленного на удовлетворение конкретных местных потребностей;

- проведение исследования спроса на определенные профессии на местном рынке труда для выявления тенденций трудоустройства;

- определение не менее трех секторов СПО для дальнейшей поддержки;

- разработка стандартов для преподавания в СПО и переподготовки преподавателей, проведение курсов усовершенствования для преподавателей, а также улучшение качества учебных материалов СПО по трем определенным секторам;

- проведение капитального ремонта, оснащение и оборудование не менее трех учреждений СПО по принципу географического баланса;

- реализация мероприятий, направленных на повышение престижа СПО;

- подготовка преподавателей по обучению жизненным навыкам и языкам и др.

В результате имплементации этой программы планируется улучшить условия обучения как минимум для 1000 студентов за счет ремонта и переоборудования трех профессионально- технических колледжей; улучшить подготовку выпускников СПО для нужд местного рынка труда благодаря модернизированной учебной программе, предоставлению новых учебные материалов, переподготовке преподавателей, применению новых стандартов профессионального обучения.

После презентации программы участники круглого стола обсудили темы: как простимулировать культуру предпринимательства среди молодежи и взрослого населения; как организовать программы сотрудничества и диалог между колледжами и местными предпринимателями – работодателями; какими знаниями, навыками и компетенциями необходимо обладать для успешной работы в сфере малого и среднего бизнеса; в каких секторах наиболее перспективно и прибыльно развивать малый и средний бизнес и как обеспечить условия для его развития.

«Мне понравилась атмосфера, царившая во время обсуждения вопросов профессионального образования. Молодые предприниматели не стесняются задавать вопросы и высказывать свое мнение, они открыты для диалога и готовы поддержать все темы, которые мы поднимали. Более того, они заинтересованы быть успешными, а это то, что нужно для молодежи. Непризнанность Абхазии не мешает получать знания, которые очень важны для молодых людей, более того, делают их успешными», – сказал, подводя итоги круглого стола Рафис Абазов.