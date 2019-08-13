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Абхазия Информ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОТМЕНИЛ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ФУНДУК

Новости Четверг, 15 августа 2019 16:32
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОТМЕНИЛ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ФУНДУК

 

Сухум. 15 августа 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба подписал Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия "О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 июня 2003 г. №291 «О ставках вывозных таможенных пошлин».

Тем самым отменяются экспортные пошлины на "орех лесной в скорлупе" и "орех лесной очищенный от скорлупы".

«На протяжении последних четырех лет по причине нашествия мраморного клопа и грибковых заболеваний, распространенных данным вредителем, урожай ореха стал значительно сокращаться, а качество собранного урожая ухудшаться, что, в свою очередь, привело к снижению закупочных цен на орех, которые на сегодняшний день в Республике Абхазия составляют около 50-60 рублей.

Показатели потерь ореха-фундука в последние годы достигают отметки 50 % от общего объема производства. При этом следует отметить, что выросла себестоимость затрат в связи с необходимостью проведения многократных обработок плантаций ядохимикатами.

Проведенные в 2019 г. министерством сельского хозяйства мероприятия по защите ореховых плантаций положительно сказалась на качестве урожая. По предварительным данным, в этом году удастся сохранить не менее 70 % урожая.

Основной объем производства ореха-фундука приходится на личные подсобные хозяйства, которые для многих жителей Абхазии являются основным источником дохода», - прокомментировал решение правительства министр сельского хозяйств Амиран Какалия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 15 августа 2019 16:33

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