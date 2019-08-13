 

В мире

МЧС НАЗВАЛО ПРИЧИНУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
августа 01 2019

МЧС НАЗВАЛО ПРИЧИНУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ В СИБИРИ

В ведомстве заявили, что площадь возгораний увеличилась из-за недостаточных мер по их тушению МОСКВА, 1…
ПУТИН ПОРУЧИЛ МИНОБОРОНЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
июля 31 2019
ПУТИН ПОРУЧИЛ МИНОБОРОНЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
АВИАЦИЯ МЧС ПРИСТУПИЛА К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
июля 31 2019
АВИАЦИЯ МЧС ПРИСТУПИЛА К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Календарь событий

« Август 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ АБХАЗИИ НАВЕКИ ВПИСАНО ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ ВСЕГО КАВКАЗА»

Новости Четверг, 15 августа 2019 16:53
Оцените материал
(0 голосов)
РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ АБХАЗИИ НАВЕКИ ВПИСАНО ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ ВСЕГО КАВКАЗА»

Сухум. 15 августа 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба принял участие в церемонии возложения цветов  к памятнику добровольцам в Гудауте и торжественном собрании, посвященном Дню добровольца.

Глава государства отметил значение добровольческого движения в Отечественной войне народа Абхазии и выразил благодарность добровольцам, пришедшим на помощь в Абхазии в трудное время.

***

Выступление президента Р. Хаджимба на торжественном собрании, посвященном Дню Добровольца

Уважаемые воины-добровольцы!

Уважаемые ветераны!

Исторические судьбы наших братских народов складывались таким образом, что когда над ними нависала внешняя угроза, чувство единения, единокровного и духовного родства становилось самым надежным щитом от любой агрессии. И этот великий зов крови, неистребимого кавказского духа мощно сработал, как и прежде, в августе 1992 года, когда на мирную абхазскую землю обрушилась большая беда. В защиту свободолюбивой Абхазии, вступившей в неравную схватку с грузинскими оккупационными войсками, встали все народы Северного Кавказа, многочисленные представители зарубежных диаспор, казаки Юга России, воины Приднестровской Молдавской республики. Вы, дорогие наши братья, шли к нам тернистыми горными тропами, иными, трудно преодолимыми путями, чтобы, встав рядом с нами, твердо заявить всему миру свое решительное «нет!» грузинской агрессии и вандализму!

Шли по призыву Конфедерации народов Кавказа, Международной Черкесской Ассоциации, мужественно преодолевая преграды, чинившиеся приспешниками Грузии, покровителями кровавого тбилисского режима. Мы помним, с какими смелыми, решительными и мудрыми обращениями ко всем соотечественникам выступали в те суровые и судьбоносные дни Юрий Калмыков, Муса Шанибов, Юсуп Сосламбеков, Султан Сосналиев, Адам Хуаде и многие другие выдающиеся сыны Кавказа. Вливаясь в ряды Абхазской Армии, вы отчаянно сражались плечом к плечу с нашими воинами как на Западном, так и на Восточном фронтах. Руку помощи протянули нам народы Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Южной и Северной Осетии, Дагестана. В то тяжелое время мы как никогда ощутили на себе моральную поддержку прогрессивной общественности дружественной России, ее интеллигенции.

Следует дать высокую оценку организационно-идеологической деятельности штаба Конфедерации Народов Кавказа, располагавшегося во время войны в г. Гудаута.

Добровольческое движение в поддержку Абхазии навеки вписано золотыми буквами в новейшую историю не только нашего государства, но и всего Кавказа.

Мы и впредь будем делать все от нас зависящее для укрепления связей всех воинов-ветеранов, внесших свой весомый вклад в защиту Абхазии. Мы призваны возводить в ранг высших ценностей нашу общую победу, налаживая надежные мосты между всеми дружественными республиками. Мы должны показать подрастающему поколению, как бережно следует относиться к общим завоеваниям, традициям взаимоуважения, к собственной истории, к ее животрепещущим страницам.

Вечная память воинам-добровольцам, сложившим головы в борьбе за свободу и независимость Республики Абхазия! Пусть крепнет Союз доблестных защитников Абхазии, закаленный в ожесточенных боях   против грузинских вооруженных полчищ!

Нагӡара ақәзааит Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьчаҩцәа фырхаҵарыла иӡрыжәу Реидгыла! Иазҳалааит здацҧашәқәа ҵаулоу ҳаиҩызара, ҳаешьара!

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 15 августа 2019 17:05

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОТМЕНИЛ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ФУНДУК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.