РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ АБХАЗИИ НАВЕКИ ВПИСАНО ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ ВСЕГО КАВКАЗА»

Глава государства отметил значение добровольческого движения в Отечественной войне народа Абхазии и выразил благодарность добровольцам, пришедшим на помощь в Абхазии в трудное время.

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Выступление президента Р. Хаджимба на торжественном собрании, посвященном Дню Добровольца

Уважаемые воины-добровольцы!

Уважаемые ветераны!

Исторические судьбы наших братских народов складывались таким образом, что когда над ними нависала внешняя угроза, чувство единения, единокровного и духовного родства становилось самым надежным щитом от любой агрессии. И этот великий зов крови, неистребимого кавказского духа мощно сработал, как и прежде, в августе 1992 года, когда на мирную абхазскую землю обрушилась большая беда. В защиту свободолюбивой Абхазии, вступившей в неравную схватку с грузинскими оккупационными войсками, встали все народы Северного Кавказа, многочисленные представители зарубежных диаспор, казаки Юга России, воины Приднестровской Молдавской республики. Вы, дорогие наши братья, шли к нам тернистыми горными тропами, иными, трудно преодолимыми путями, чтобы, встав рядом с нами, твердо заявить всему миру свое решительное «нет!» грузинской агрессии и вандализму!

Шли по призыву Конфедерации народов Кавказа, Международной Черкесской Ассоциации, мужественно преодолевая преграды, чинившиеся приспешниками Грузии, покровителями кровавого тбилисского режима. Мы помним, с какими смелыми, решительными и мудрыми обращениями ко всем соотечественникам выступали в те суровые и судьбоносные дни Юрий Калмыков, Муса Шанибов, Юсуп Сосламбеков, Султан Сосналиев, Адам Хуаде и многие другие выдающиеся сыны Кавказа. Вливаясь в ряды Абхазской Армии, вы отчаянно сражались плечом к плечу с нашими воинами как на Западном, так и на Восточном фронтах. Руку помощи протянули нам народы Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Южной и Северной Осетии, Дагестана. В то тяжелое время мы как никогда ощутили на себе моральную поддержку прогрессивной общественности дружественной России, ее интеллигенции.

Следует дать высокую оценку организационно-идеологической деятельности штаба Конфедерации Народов Кавказа, располагавшегося во время войны в г. Гудаута.

Добровольческое движение в поддержку Абхазии навеки вписано золотыми буквами в новейшую историю не только нашего государства, но и всего Кавказа.

Мы и впредь будем делать все от нас зависящее для укрепления связей всех воинов-ветеранов, внесших свой весомый вклад в защиту Абхазии. Мы призваны возводить в ранг высших ценностей нашу общую победу, налаживая надежные мосты между всеми дружественными республиками. Мы должны показать подрастающему поколению, как бережно следует относиться к общим завоеваниям, традициям взаимоуважения, к собственной истории, к ее животрепещущим страницам.

Вечная память воинам-добровольцам, сложившим головы в борьбе за свободу и независимость Республики Абхазия! Пусть крепнет Союз доблестных защитников Абхазии, закаленный в ожесточенных боях против грузинских вооруженных полчищ!

Нагӡара ақәзааит Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьчаҩцәа фырхаҵарыла иӡрыжәу Реидгыла! Иазҳалааит здацҧашәқәа ҵаулоу ҳаиҩызара, ҳаешьара!