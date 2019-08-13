РОССИЙСКАЯ И АБХАЗСКАЯ СТОРОНЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОРСКОГО СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Во встрече с российской стороны участвовали начальник отдела Пограничного контроля Пограничного управления ФСБ РФ Дмитрий Савин, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захарий Джиоев, начальник управления безопасности судоходства Федерального агентства морского и речного транспорта РФ Денис Ушаков, заместитель директора Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» – начальник Сочинского управления Роман Агафонов, генеральный директор ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко, заместитель генерального директора по безопасности ООО «Черноморские круизы» Максим Звягин.

Сухум. 17 августа 2019. Абхазия-Информ. Вопросам организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами Абхазии и России посвящалась встреча, состоявшаяся в пятницу 16 февраля в Кабинете министров РА.

С абхазской стороны в переговорах участвовали председатель Госуправления по транспорту Робестан Габлия, заместитель министра экономики Абхазии Заур Гулия, председатель ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба, министр иностранных дел Даур Кове, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Ушанги Квициния, заместитель председателя СГБ Нодар Чачхиани, и. о. начальника отдела пограничного контроля Пограничного отряда СГБ Абхазии Рудольф Циба.

Приветсвуя гостей, премьер-министр Валерий Бганба сказал: «Добрый день, уважаемые коллеги, я благодарен вам за ваш оперативный приезд. Сегодня, как мне известно, вы смоги многое посмотреть и изучить. Думаю, что ни абхазской, ни российской стороне не нужно объяснять цель нашей сегодняшней встречи, так как соглашение было подписано давно, а импульс был дан на последней встрече Президента Республики Абхазия и Президента Российской Федерации в Сочи, и наша задача – ускорить исполнение данного соглашения».

Председатель ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба сообщил присутствующим, что 15 февраля 2019 года был подписан документ о возобновлении круизного сообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией:

«Был оговорен план работ и буквально 3 августа была подписана дорожная карта, где были расписаны чёткие шаги, объем работ, который должен быть выполнен сторонами при тесном взаимодействии», - сказал он.

Основной темой обсуждения стали вопросы, связанные с оптимизацией процесса паспортного контроля лиц, прибывающих на судне.

Представители пограничных служб обеих стран сошлись во мнении, что паспортный контроль граждан не должен осуществляться более получаса после швартовки судна к причалу в Сухуме.

Речь также шла о возможности оформления и выдачи визы абхазской стороной иностранному гражданину, приобретшему единый круизный билет на лайнер «Князь Владимир».

В свою очередь, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заверил, что Консульский департамент МИД РА готов осуществлять выдачу виз на борту судна.

Гендиректор ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко отметил, что компанией запланировано на 2020 год не менее 5 рейсов «Князя Владимира» из Крыма в Абхазию, которые будут осуществляться с мая по сентябрь. Глуховщенко добавил, что часть билетов уже реализована.

Кроме того, в этом месяце лайнер осуществит заход в Сухумскую бухту, а в октябре произойдет тестовое прибытие судна со швартовкой в сухумском порту с целью расчета буксирных операций и других технических мероприятий.

В завершение встречи глава правительства Валерий Бганба поблагодарил всех участников реализации проекта за проделанную работу. Он также отметил, что обеспечение безопасности и комфорта туристов, приобретающих круизный билет до Сухума, должно стать главной целью межведомственного сотрудничества Абхазии и России по организации морского сообщения.