ШАМИЛЬ АДЗЫНБА ПРЕДЛАГАЕТ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ, КОТОРОЕ БУДЕТ ОБЯЗЫВАТЬ НОВОГО ГЛАВУ ГОСУДАРСТВА ОСУЩЕСТВИТЬ РЕФОРМЫ В АБХАЗИИ

«Обращаюсь к независимым от Рауля Хаджимба кандидатам в президенты Республики Абхазия.

Сухум. 19 августа 2019. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты РА Шамиль Адзынба предлагает всем независимым от власти кандидатам в президенты подписать соглашение, которое будет обязывать нового президента осуществить реформы в Абхазии, которые «дадут стране надежду на развитие, межнациональный мир и политическую стабильность». Об этом говорится в обращении Предвыборного штаба Ш. Адзынба на странице в соцсети Фейсбук. https://www.facebook.com/shtabadzinba/.

Близится 25 августа, день, когда наш мудрый народ сделает свой выбор. Мы не можем знать наверняка, кто победит в президентской гонке. Но мы точно понимаем, что это будет не нынешний президент Рауль Хаджимба. Он дискредитировал себя, он не выполнил своих обещаний, он разочаровал народ и он уходит.

Значит, победит кто-то из оппозиционных к нынешней власти кандидатов, кто-то из нас.

Новый президент должен будет сломать старую систему власти, провести реформы, которые дадут стране надежду на развитие, на межнациональный мир, на политическую стабильность. Политическая реформа не просто назрела – она должна быть проведена немедленно.

Предлагаю всем независимым от нынешней власти кандидатам подписать соглашение, которое будет обязывать нового президента, кто бы им ни стал, осуществить реформу политической системы, которая будет включать следующие шаги:

• Ограничение власти президента в пользу парламента республики. Никто не должен править в стране единолично

• Создание правового механизма для импичмента президента. Народ должен иметь возможность законно снять с должности плохого президента

• Переход на пропорционально-мажоритарную систему формирования парламента. Партии должны стать политическим лифтом для всех социальных групп населения

• Руководители районов и городов должны избираться прямым голосованием граждан. Они должны подчиняться народу, а не чиновникам в столице

• День голосования должен быть перенесен на весну. В разгар сезона многие жители лишены права избирать президента»

Адзынба призывает кандидатов в президенты «отбросить свои амбиции и забыть разногласия ради будущего Абхазии, ради будущего наших детей» и в срок до 25 августа собраться, обсудить и подписать текст соглашения.