КРУПНУЮ ПАРТИЮ МАРИХУАНЫ ИЗЪЯЛИ У УРОЖЕНЦА ГАГРСКОГО РАЙОНА
Сухум. 19 августа 2019. Абхазия-Информ. 15 августа суд г. Сухум избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца подозреваемого в незаконном приобретении, хранении, перевозки с целью сбыта и попытке сбыта наркотического вещества «марихуана» в особо крупном размере Мелика Кейяна.
Как сообщает пресс-служба МВД РА, вечером 12 августа 2019 г. в ходе обследования частного домовладения по улице Баграмяна в селе Асабулей Гагрского района, в котором проживает Кейян Мелик Меликович, 1985 года рождения, оперативные сотрудники обнаружили целлофановый пакет, внутри которого хранились обмотанные клейкой лентой свертки с наркотическим веществом «марихуана».
Ранее, утром того же дня свыше килограмма «марихуаны» было изъято из автомобиля, принадлежащего Кейяну. Сотрудники УУР МВД совместно с СГБ РА в ходе осмотра автотранспортного средства в салоне, за спинкой заднего пассажирского сидения обнаружили четыре обмотанных клейкой лентой массивных свертка. Внутри свертков находилось вещество серо-зеленого цвета со специфическим запахом.
Общая масса изъятого вещества составила 3 килограмма 920 грамм марихуаны.
Кейян Мелик водворен в ИВС МВД РА. Расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении Кейяна по части 3 статьи 224 через часть 3 статьи 29 УК РА, проводит Следственное управление МВД РА
Источник: http://mvdra.org/press/
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