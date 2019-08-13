КРУПНУЮ ПАРТИЮ МАРИХУАНЫ ИЗЪЯЛИ У УРОЖЕНЦА ГАГРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 19 августа 2019. Абхазия-Информ. 15 августа суд г. Сухум избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца подозреваемого в незаконном приобретении, хранении, перевозки с целью сбыта и попытке сбыта наркотического вещества «марихуана» в особо крупном размере Мелика Кейяна.

Как сообщает пресс-служба МВД РА, вечером 12 августа 2019 г. в ходе обследования частного домовладения по улице Баграмяна в селе Асабулей Гагрского района, в котором проживает Кейян Мелик Меликович, 1985 года рождения, оперативные сотрудники обнаружили целлофановый пакет, внутри которого хранились обмотанные клейкой лентой свертки с наркотическим веществом «марихуана».