НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ ОЖИДАЕТСЯ ПРИЕЗД БОЛЕЕ 50 МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Более 50 международных наблюдателей прибудут в Абхазию для наблюдения за выборами президента республики.

Голосование по выборам президента будет проходить в 152 избирательных участках, объединенных в 35 избирательных округов. За пределами Абхазии организовано три избирательных участка - в Москве, Черкесске и Стамбуле.

Сухум. 25 августа 2019. Абхазия-Информ . 25 августа в Абхазии состоятся выборы президента страны. На высший государственный пост претендуют 10 кандидатов, восемь их которых выдвинуты инициативными группам граждан (Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Отырба, Астамур Тарба, а также действующий президент Рауль Хаджимба) двое – политическими партиями (Алхас Квициниа – от партии «Амцахара» и Леонид Дзапшба – от партии «Акзаара»).

"Пятьдесят четыре международных наблюдателя уже подтвердили свое участие в выборах президента Абхазии", - сообщили «Абхазия-Информ» в Центризбиркоме.

По информации старшего советника спикера парламента РА по международным связям Галины Страничкиной, на приглашение спикера Валерия Кварчии откликнулись семь депутатов Госдумы РФ и четыре сенатора, а три представителя Парламентского собрания России и Белоруссии.

По ее словам, постпред Крыма при президенте РФ, зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов прибудет в Абхазию во главе делегации Ассоциации "Друзья Крыма". "В составе делегации будут также представители Германии [генеральный директор новостного портала "Русланд ньюс" Хармут Хюбнер и обозреватель Людмила Хюбнер], представители Всекитайской Ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии", - цитирует Галину Страничкину ТАСС.

Наблюдать за выборами в Абхазии выразили готовность посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес, депутаты Бундестага (ФРГ), представители Венесуэлы, а также экспертных кругов Турции и Бельгии.

Президентом РА может быть избран гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории Республики Абхазия не менее 5 последних перед днем выборов лет.

Президент Республики Абхазия избирается сроком на 5 лет.

Одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков подряд.

Одновременно с президентом Республики Абхазия избирается вице-президент, чью кандидатуру предлагает кандидат в президенты.

Вице-президентом может быть избран гражданин РА не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Абхазии не менее 5 последних перед днем выборов лет.

Голосование проводится по месту прописки граждан РА при предъявлении паспорта гражданина РА образца 2016 года.

Граждане Республики Абхазия, не прописанные на территории Республики Абхазия могут принять участие в голосовании по выборам президента на основании паспорта гражданина РА и удостоверения на право голосования, которое с 15 по 25 августа выдает Центризбирком.

На этот раз голосующие ставят «птичку» напротив фамилии кандидата, за которого они голосуют, а не вычеркивают неугодные им фамилии. как это делалось на предыдущих президентских выборах.