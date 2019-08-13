ЦИК АННУЛИРОВАЛ РЕГИСТРАЦИЮ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АСТАМУРА ОТЫРБА

Сухум. 20 августа 2019. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия аннулировала регистрацию кандидата в Президенты Республики Абхазия Астамура Отырба.

Такое решение было принято сегодня, 20 августа, в связи с тем, что Отырба несвоевременно представил имя нового кандидата в вице-президенты.

"Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Центризбиркома. Отырба с опозданием представил новую кандидатуру на пост вице-президента Абхазии.