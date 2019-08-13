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Абхазия Информ

ЦИК АННУЛИРОВАЛ РЕГИСТРАЦИЮ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АСТАМУРА ОТЫРБА

Новости Вторник, 20 августа 2019 14:12
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ЦИК АННУЛИРОВАЛ РЕГИСТРАЦИЮ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АСТАМУРА ОТЫРБА

 

Сухум. 20 августа 2019. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия аннулировала регистрацию кандидата в Президенты Республики Абхазия Астамура Отырба.

Такое решение было принято сегодня, 20 августа,  в связи с тем, что Отырба несвоевременно представил имя нового кандидата в вице-президенты.

"Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Центризбиркома. Отырба с опозданием  представил новую кандидатуру на пост вице-президента Абхазии.

Центральная избирательная комиссия отменила его регистрацию и отказала в регистрации кандидата в вице-президенты в связи с тем, что документы  были представлены с нарушением требования действующего законодательства о выборах. Речь идет о сроках  их подачи. Астамур  Отырба должен был представить  документы для регистрации нового кандидата в вице-президенты не ппоозднее 18:00 19 вгуста, т.е., за пять дней до дня голосования", -  сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия "Абхазия-Информ".

9 августа Давид Дасаниа, который баллотировался кандидатом в вице-президенты в паре с кандидатом в президенты Астамуром Отырба, заявил о том, что отказывается участвовать в предвыборной кампании. 12 августа ЦИК аннулировал регистрацию Дасаниа.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 20 августа 2019 14:23

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