ЦИК АННУЛИРОВАЛ РЕГИСТРАЦИЮ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АСТАМУРА ОТЫРБА
Сухум. 20 августа 2019. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия аннулировала регистрацию кандидата в Президенты Республики Абхазия Астамура Отырба.
Такое решение было принято сегодня, 20 августа, в связи с тем, что Отырба несвоевременно представил имя нового кандидата в вице-президенты.
"Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Центризбиркома. Отырба с опозданием представил новую кандидатуру на пост вице-президента Абхазии.
Центральная избирательная комиссия отменила его регистрацию и отказала в регистрации кандидата в вице-президенты в связи с тем, что документы были представлены с нарушением требования действующего законодательства о выборах. Речь идет о сроках их подачи. Астамур Отырба должен был представить документы для регистрации нового кандидата в вице-президенты не ппоозднее 18:00 19 вгуста, т.е., за пять дней до дня голосования", - сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия "Абхазия-Информ".
9 августа Давид Дасаниа, который баллотировался кандидатом в вице-президенты в паре с кандидатом в президенты Астамуром Отырба, заявил о том, что отказывается участвовать в предвыборной кампании. 12 августа ЦИК аннулировал регистрацию Дасаниа.
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