«У нас небольшая организация, но по мере своих сил мы будем наблюдать за честностью проведения выборов. Наши активисты будут работать на многих участках, фиксировать нарушения избирательного законодательства, если это будет происходить. Мы готовы к сотрудничеству со всеми предвыборными штабами», - подчеркнул Алхас Джинджолия.

Сухум. 20 августа 2019. Абхазия-Информ . Общественная организация «Народный контроль» намерена наблюдать за выборами президента Абхазии. Об этом сообщил представитель организации Алхас Джинджолия в видеообращении в соцсети Фейсбук.

Активисты «Народного контроля» считают, что нынешняя предвыборная кампания недостаточно освещается в государственных СМИ, в частности на АГТРК.

По мнению Алхаса Джинджолия, избирателям было бы интересно посмотреть в новостных блоках Абхазского телевидения встречи с кандидатами в президенты, которые проводятся в различных городах и селах республики.

«Народный контроль» обратился в ЦИК с просьбой опубликовать декларацию о доходах всех кандидатов в президенты РА.

«Я не собираюсь заниматься политической агитацией, но лозунг «Голосуйте сердцем!» не совсем подходит в Абхазии. Голосуйте умом! Тщательно изучайте биографии кандидатов. У нас маленькая страна, в которой все друг о друге все знают. Да, очень хорошо, что где-то восстанавливают дороги и освещение. Хотелось бы конечно, чтобы это делалось гораздо чаще, чем раз в 5 лет. Но, Слава Богу, что это происходит. Не обращайте на это внимание, а делайте осознанный выбор, принимайте решение, и знайте что ваш выбор будет влиять на следующие пять лет вашей жизни», - написал в Фейсбуке активист «Народного контроля» Рисмаг Аджинджал.