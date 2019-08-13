700 СОТРУДНИКОВ МВД БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Сухум. 21 августа 2019г. Абхазия-Информ. 25 августа – в день выборов президента Республики Абхазия охрану правопорядка будут обеспечивать сотрудники МВД.
Как сообщает пресс-служба МВД РА, 700 сотрудников МВД задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
Расстановка сил и средств личного состава МВД РА обозначена приказом министра ВД Гарри Аршба. Руководящий и командный состав МВД с 24 августа будут нести круглосуточное дежурство.
В районах, приближенных к избирательным участкам, будет увеличена плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил из числа личного состава Центрального аппарата МВД. Органы внутренних дел берут под круглосуточную охрану все 152 избирательных участка.
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