НЕИЗВЕСТНЫЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ШТАБ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ОЛЕГА АРШБА В СЕЛЕ МГУДЗЫРХУА

Сухум. 21 августа 2019. Абхазия-Информ. В ночь на 21 августа в селе Мгудзырхуа Гудаутского района из огнестрельного оружия был обстрелян штаб кандидата в президенты Республики Абхазия Олега Аршба и кандидата в вице-президенты Олега Барциц, сообщили «Абхазия-Инфором» в центральном избирательном штабе кандидата в президенты О. Аршба.

«Мотивы обстрела предельно ясны. Данное преступление мы расцениваем как запугивание представителей избирательного штаба Аршба О.Н. и Барциц О.М.