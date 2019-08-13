НЕИЗВЕСТНЫЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ШТАБ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ОЛЕГА АРШБА В СЕЛЕ МГУДЗЫРХУА
Сухум. 21 августа 2019. Абхазия-Информ. В ночь на 21 августа в селе Мгудзырхуа Гудаутского района из огнестрельного оружия был обстрелян штаб кандидата в президенты Республики Абхазия Олега Аршба и кандидата в вице-президенты Олега Барциц, сообщили «Абхазия-Инфором» в центральном избирательном штабе кандидата в президенты О. Аршба.
«Мотивы обстрела предельно ясны. Данное преступление мы расцениваем как запугивание представителей избирательного штаба Аршба О.Н. и Барциц О.М.
Но эти попытки бессмысленны. Мы заявляем о решимости продолжать свою деятельность в рамках выборного законодательства.
Надеемся, что правоохранительные структуры примут меры по раскрытию данного преступления», - отмечается в заявлении руководителя избирательного штаба кандидата в президенты РА О.Н. Аршба Леонида Лакербая.
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