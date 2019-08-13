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Абхазия Информ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ШТАБ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ОЛЕГА АРШБА В СЕЛЕ МГУДЗЫРХУА

Новости Среда, 21 августа 2019 13:46
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ШТАБ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ОЛЕГА АРШБА В СЕЛЕ МГУДЗЫРХУА

 

Сухум. 21 августа 2019. Абхазия-Информ. В ночь на 21 августа в селе Мгудзырхуа Гудаутского района из огнестрельного оружия был обстрелян штаб кандидата в президенты Республики Абхазия Олега Аршба и кандидата в вице-президенты Олега Барциц, сообщили «Абхазия-Инфором» в центральном избирательном штабе кандидата в президенты О. Аршба.

«Мотивы обстрела предельно ясны. Данное преступление мы расцениваем как запугивание представителей избирательного штаба Аршба О.Н. и Барциц О.М.

Но эти попытки бессмысленны. Мы заявляем о решимости продолжать свою деятельность в рамках выборного законодательства.

Надеемся, что правоохранительные структуры примут меры по раскрытию данного преступления», - отмечается в заявлении руководителя избирательного штаба кандидата в президенты РА О.Н. Аршба Леонида Лакербая.

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Прочитано 16 раз Последнее изменение Среда, 21 августа 2019 14:28

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