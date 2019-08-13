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Абхазия Информ

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЕКТ, ВПИСЫВАЮЩИЙСЯ В АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ НАБЕРЕЖНОЙ

Новости Среда, 21 августа 2019 15:51
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЕКТ, ВПИСЫВАЮЩИЙСЯ В АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ НАБЕРЕЖНОЙ

Сухум. 21 августа 2019. Абхазия-Информ. Инициативная группа жителей Сухума обратилась с письмом к главе Администрации г. Сухум Адгуру Харазия с предложением подержать решение по строительству конструкции на набережной, не диссонирующей с архитектурным ансамблем.

Письмо зарегистрировано сегодня в канцелярии столичной Администрации.

Письмо вместе с неравнодушными горожанами подписали и архитекторы.

«Всем известно, что столица застроена и продолжает застраиваться абсолютно хаотично, зачастую незаконно и запреты на стройку редко в силах остановить ее.

Мы предлагаем Администрации города идею конструкции, не портящей архитектурный ансамбль и не загораживающей морской пейзаж. Важно помнить, что Сухум – город с большой историей, в том числе архитектурной. Это столица нашей страны, по сути, центр жизни Абхазии. Мы обязаны сохранить вид нашего города и не позволять никому осуществлять незаконные постройки. Это касается не только набережной, но и всей территории Сухума», - говорится в письме.

На минувшей неделе возле кофейни "Брехаловка" на сухумской набережной залили бетонный каркас для последующей установки навеса от дождя и солнца. Недовольные жители столицы стали выражать возмущение по поводу этого «архитектурного изыска». В социальных сетях даже запустили стали флешмоб под хештегами #оставьтебрехаловку или #нетрогайтебрехаловку.

Что касается завсегдатаев «Брехаловки», то они не против установки конструкции с навесом.

К работе над альтернативным проектом приступила молодой архитектор Кама Кация, автор ряда интересных архитектурных объектов, украшающих столицу.

К.Т. Кация - выпускница Волгоградского университета архитектуры и строительства по специальности «дизайн архитектурной среды» и аспирантка Римского университета Roma Tre.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 21 августа 2019 15:57

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