В СУХУМЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

С абхазской стороны в совещании участвовали председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия, руководитель Госуправления по транспорту Робестан Габлия, директор РУП «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» Вячеслав Эшба.

Сухум. 21 августа 2019. Абхазия-Информ. В Кабинете Министров состоялась встреча премьер-министра Валерия Бганба с делегацией Федерального агентства воздушного транспорта РФ "Росавиация", прибывшей в Абхазию с рабочим визитом. Делегацию возглавляет заместитель руководителя «Росавиации» Олег Сторчев.

В составе российской делегации начальник Управления международного сотрудничества Росавиации Михаил Парнев, замначальника Управления организации использования воздушного пространства Росавиации Владимир Пустоваров, начальник отдела организационного обеспечения Управления аэропортовой деятельности Росавиации Александр Аверкиев, руководитель Черноморского филиала «Аэронавигация Юга» Госкорпорации по ОрВД Александр Емельяненко, советник посла РФ в Абхазии Андрей Наумов.

В переговорах также участвовал руководитель инвестиционного проекта по возобновлению деятельности «Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» Егор Соломатин.

Глава правительства Абхазии приветствовал прибывшую делегацию и отметил важность предстоящих переговоров:

«Я рад приветствовать вас в столице Абхазии. Спасибо вам за оперативность. Цель нашей сегодняшней встречи – наметить пути для выполнения тех задач, которые были поставлены президентами наших стран на встрече в Сочи. Это проектное и правовое сопровождение процесса восстановления аэропорта «Сухум», - сказал Бганба.

Заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой, в свою очередь, обозначил цель визита:

«Добрый день, уважаемый Валерий Рамшухович, коллеги. У меня особые чувства от пребывания в Абхазии, особые чувства от пребывания в городе Сухум, потому что здесь я вырос, прошло детство, и многое связано, конечно же, с аэропортом города. Там работал мой отец. Я очень рад тому, что мне поручили принять участие в этом проекте. Мы прибыли сюда с технической комиссией, мои коллеги, члены делегации – эксперты в разных авиационных областях. Наша основная задача – посмотреть, что из себя на сегодняшний день представляет аэропорт города Сухум, для того, чтобы сравнить с теми заключениями, которые были сделаны проверочной комиссией до того, и определить те направления, по которым нам в дальнейшем надо двигаться совместно, чтобы решить поставленную задачу и возобновить воздушное сообщение с Абхазией».

В рамках встречи стороны обсудили техническое состояние здания аэровокзала и аэродрома аэропорта «Сухум», затронули некоторые вопросы организации системы управления воздушным движением.

Руководитель инвестиционного проекта по возобновлению деятельности «Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» Егор Соломатин рассказал об этапах подготовки проектно-сметной документации, при этом он отметил, что просчитывая показатели рентабельности будущей деятельности аэропорта, за основу взяты 4 рейса в день во время туристического сезона, часть из которых, по предварительным данным, будут осуществлять пассажирские авиаперевозки, а часть – грузовые.

Кроме того, участники переговоров сообщили, что завершается первый этап разработки мастер-плана, который будет содержать в себе четкую схему устойчивого функционирования и развития аэропорта «Сухум».

26 июля 2019 года в целях открытия Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба для выполнения регулярных международных воздушных перевозок и международных полетов воздушных судов, развития воздушного сообщения, туризма и экономических отношений Республики Абхазия члены Правительства рассмотрели проект Распоряжения Президента Республики Абхазия «О придании аэродрому Международного аэропорта «Сухум» им.В.Г.Ардзинба статуса аэродрома совместного базирования».

В соответствии с Воздушным кодексом Республики Абхазия аэропорту присвоен международный четырёхбуквенный код «URAS» Постановлением Кабинета Министров от 26 июля 2019 года №111-п.

Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации Кабмина РА.