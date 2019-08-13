ГЕНДИРЕКТОР «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» НАЗВАЛ ЛОЖЬЮ ИНФОРМАЦИЮ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛМАСА ДЖАПУА, КАСАЮЩУЮСЯ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

«Именно этот факт и положил начало депутатскому расследованию, провести которое предложил Алмас Джапуа, а не жалобы предпринимателей на веерные отключения, как он заявлял», - констатировал глава «Черноморэнерго».

Басария напомнил, что Контрольная палата начала проверку энергетической отрасли страны в сентябре 2018 года, а парламентская комиссия была создана в феврале.

Басария сообщил, что по запросу Джапуа парламентской комиссии было предоставлено порядка 22 тысяч листов документов по деятельности РУП «Черноморэнерго» с 2005 года.

«Никакого противодействия парламентскому расследованию не оказывалось. Более того, мы были готовы в любой момент предоставить дополнительные документы, но Джапуа, как председатель комиссии к нам ни разу за разъяснениями не обратился, хотя речь шла о специфических энергетических вопросах», - подчеркнул Басария.

Он также отметил, что за полгода невозможно ознакомиться с таким количеством документации, поэтому утверждения Джапуа о том, что комиссия уже в апреле могла бы завершить работу, не соответствуют действительности.

Басария сообщил, что Джапуа лично привлек к работе комиссии специалистов из Армении, что запрещено законом. Более того, без каких-либо документов потребовал их доступа к объектам электроэнергетики и документам «Черноморэнерго». Чтобы уйти от ответственности за нарушение парламентского закона о запрете на привлечение иностранных специалистов, Джапуа заявил, что они привлечены Контрольной палатой, хотя, как выяснилось впоследствии, Палата на тот момент еще не подписала с ними контракт.

«Чтобы нам не сказали, что мы что-то скрываем, мы дважды предоставили им доступ к объектам и документации. Это была наша добрая воля. Депутат парламента нарушил закон: если депутат нарушает закон - это уже плохо, а если это делает кандидат в президенты – возможный гарант конституции, если он начинает свою деятельность с нарушения закона, это достаточно серьезный звоночек», - считает Аслан Басария.

По закону, при проведении парламентского расследования лица, принимающие в нем участие, не вправе давать интервью СМИ, участвовать в брифингах и пресс-конференциях, а также в публичной форме сообщать о парламентском расследовании или оглашать свое мнение, касающееся данного расследования.

Парламентская комиссия после завершения расследования готовит итоговый доклад. Он считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов парламентской комиссии. Итоговой доклад считается утвержденным, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатского корпуса.

«Закон не регламентирует ни одного документа, кроме итогового доклада, а Джапуа заявил, что у него есть иные выводы комиссии и некое особое мнение. Что касается утверждения доклада в рамках самой комиссии, как об этом заявил Джапуа, то он не был закончен и утвержден», - сообщил Аслан Басария.

Басария также зачитал письмо спикера парламента от 19 августа, в котором говорится: «Постановление о завершении парламентского расследования в сфере энергетики и деятельности РУП «Черноморэнерго» не принималось, так как срок окончания деятельности комиссии - 22 августа. Итоговый доклад по результатам парламентского расследования парламентской комиссии на её заседании принят не был и, соответственно, не был включен в повестку дня ближайшего заседания сессии парламента.

Сообщаем вам, что на рабочем заседании 19 августа депутату Джапуа было указано на недопустимые им нарушения закона РА о статусе депутат Народного Собрания и закона РА о парламентском расследовании и регламента Народного собрания».

Депутат Алмас Джапуа, объясняя причины проведения пресс-конференции, заявил о том, что комиссия уже приняла итоговый доклад, однако этот вопрос не был внесен в повестку дня заседания сессии парламента, назначенного на 15 августа. Более того заседание сессии было отменено, а спикер парламента, по словам Джапуа, заявил о нецелесообразности его проведения до завершения выборов президента.

Руководитель «Черноморэнерго» считает, что депутат Джапуа ввел в заблуждение общественность и СМИ республики.

*** Напомним, что 16 августа на пресс-конференции Алмас Джапуа сказал:

«Итоговый документ был представлен и, как я говорил, разбит на две части. Первая часть, в которой есть характеристика правонарушений. Комиссия решила, что она требует отдельного утверждения парламентом, а вторую часть – это иные выводы самой комиссии – решили без утверждения просто представить общественности. Постановление об окончании работы комиссии было подготовлено. И утром вдруг обнаружилось, что заседание отменяется по неизвестным причинам. Конечно, это было непонятно. Я обратился к руководству парламента с вопросом: «А когда все-таки это должно состояться?» Мы не нашли взаимопонимания с руководителем парламента, должен сказать. Фактически при согласовании с руководством страны было принято решение: «До окончания выборов никаких заседаний сессии». А почему? Чтобы не дать мне возможности донести результаты работы комиссии до общественности. Действительно, закон меня обязывает не выносить до завершения расследования и принятия решения документы парламентского расследования, и я действительно не принес с собой никаких документов. И не буду сегодня рассказывать о документальной части, потому что это мне запрещено законом. Но существуют те самые иные выводы комиссии, которые я хочу до вас донести.

Что в конечном итоге происходит вокруг компании «Черноморэнерго» и комплекса «ИнгурГЭС»? Я скажу вам о своем отношении. И в данном случае, раз я делаю это один, будем считать, что это особое мнение председателя комиссии. Должен еще сказать, что в мой адрес поступает достаточно большое количество угроз, и в этом отношении мы уже перешли в открытую перепалку и противостояние. Меня пугают разными вещами. Ну, по крайней мере, думают, что пугают.

– Вопрос из зала: Руководство парламента?

– Руководство парламента, в том числе. Запугивают разными вещами в отношении меня, дискредитирующей информацией, в том числе и бреднями о том, что существует информация о якобы организованном мной самоподрыве, когда взорвалась моя машина. Я в ответ спрашиваю: «Если существовала информация о самоподрыве, то почему я тогда не сижу уже в течение трех-четырех лет?»

Все, что могут сфабриковать эти люди, в худшем случае может ухудшить мой рейтинг и все такое… Тут вопрос не выборов, тут вопрос в том, что кто-то грабит страну на протяжении долгого времени. Кто-то когда-то должен вскрыть тайну и положить ее на стол».