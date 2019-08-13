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Абхазия Информ

АСЛАН БАСАРИЯ ТРЕБУЕТ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ОБВИНЕНИЙ СО СТОРОНЫ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛМАСА ДЖАПУА В АДРЕС «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

Новости Среда, 21 августа 2019 17:07
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АСЛАН БАСАРИЯ ТРЕБУЕТ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ОБВИНЕНИЙ СО СТОРОНЫ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛМАСА ДЖАПУА В АДРЕС «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

 

Сухуми. 21 августа 2019. Абхазия-Информ. Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария считает, что кандидат в президенты Алмас Джапуа на своей пресс-конференции, проведенной 16 августа, якобы по результатам работы парламентской комиссии, на самом деле занимался предвыборной агитацией.

«Председатель парламентской комиссии говорил о коррупции. Закон о парламентском расследовании не препятствует передаче правоохранительным органам РА материалов, свидетельствующих о совершенном преступлении или готовящемся преступлении на любом этапе парламентского расследования. Уклонение от передачи сведений о совершенном преступлении под любым предлогом является не чем иным, как укрывательством. Получается, что у Алмаса Джапуа на руках такие факты против нас, а он дает нам дальше работать?» - спросил Басария.

Он также напомнил, что согласно части 2 статьи 43 Уголовно-процессуального кодекса РА, по сообщению о преступлении, распространённому в СМИ,  по поручению прокурора должна быть проведена проверка. При проверке сообщения о преступлении правоохранительные органы вправе брать пояснения или допрашивать, истребовать или изымать документы, требовать производства документальных проверок и ревизий и многое другое.

«Чтобы ни у кого не было иллюзий – депутатская неприкосновенность в этой ситуации не действует. В связи с этим прошу органы прокуратуры и СГБ РА считать данное заявление официальным. Требую немедленного возбуждения следственных действий в отношении озвученных обвинений, с истребованием всей доказательной базы у соответствующих лиц», - заявил Басария.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 21 августа 2019 17:08

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