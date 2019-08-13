АСЛАН БАСАРИЯ ТРЕБУЕТ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ОБВИНЕНИЙ СО СТОРОНЫ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛМАСА ДЖАПУА В АДРЕС «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

Сухуми. 21 августа 2019. Абхазия-Информ. Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария считает, что кандидат в президенты Алмас Джапуа на своей пресс-конференции, проведенной 16 августа, якобы по результатам работы парламентской комиссии, на самом деле занимался предвыборной агитацией.

«Председатель парламентской комиссии говорил о коррупции. Закон о парламентском расследовании не препятствует передаче правоохранительным органам РА материалов, свидетельствующих о совершенном преступлении или готовящемся преступлении на любом этапе парламентского расследования. Уклонение от передачи сведений о совершенном преступлении под любым предлогом является не чем иным, как укрывательством. Получается, что у Алмаса Джапуа на руках такие факты против нас, а он дает нам дальше работать?» - спросил Басария.