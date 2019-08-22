Сухум. 26 августа 2019. Абхазия-Информ. В Абхазии предстоит повторное голосование на президентских выборах. По данным избирательного штаба кандидата в президенты Алхаса Квициниа, он выходит во второй тур президентских выборов.

Рауль Хаджимба набрал 20 304 голоса, Алхас Квициниа – 19 032, Олег Аршба – 18 931 голос.

«Мы дальше будем бороться и доведем второй тур до конца», - сказал Алхас Квициниа, обращаясь к людям, собравшимся у штаба.

Центризбирком объявит предварительные итоги голосования к полудню 26 августа.

Повторное голосование должно состояться не позднее двух недель.