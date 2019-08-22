В АБХАЗИИ ПРЕДСТОИТ ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
Сухум. 26 августа 2019. Абхазия-Информ. В Абхазии предстоит повторное голосование на президентских выборах. По данным избирательного штаба кандидата в президенты Алхаса Квициниа, он выходит во второй тур президентских выборов.
Рауль Хаджимба набрал 20 304 голоса, Алхас Квициниа – 19 032, Олег Аршба – 18 931 голос.
«Мы дальше будем бороться и доведем второй тур до конца», - сказал Алхас Квициниа, обращаясь к людям, собравшимся у штаба.
Центризбирком объявит предварительные итоги голосования к полудню 26 августа.
Повторное голосование должно состояться не позднее двух недель.
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