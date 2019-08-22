 

В мире

СКОЛЬКО СТОИТ ГРЕНЛАНДИЯ И ЗАЧЕМ ОНА ДОНАЛЬДУ ТРАМПУ?
августа 23 2019

СКОЛЬКО СТОИТ ГРЕНЛАНДИЯ И ЗАЧЕМ ОНА ДОНАЛЬДУ ТРАМПУ?

  Би-би-си, 21 августа 2019.  Американский президент Дональд Трамп захотел купить Гренландию, но Дания отказала -…
ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: «МЫ ВЕРИМ В ЕВРОПУ, ПРОСТИРАЮЩУЮСЯ ОТ ЛИССАБОНА ДО ВЛАДИВОСТОКА».
августа 20 2019
ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: «МЫ ВЕРИМ В ЕВРОПУ, ПРОСТИРАЮЩУЮСЯ ОТ ЛИССАБОНА ДО ВЛАДИВОСТОКА».
МЧС НАЗВАЛО ПРИЧИНУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
августа 01 2019
МЧС НАЗВАЛО ПРИЧИНУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ В СИБИРИ

Документы

Календарь событий

« Август 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРЕДСТОИТ ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Новости Понедельник, 26 августа 2019 08:57
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 26 августа 2019. Абхазия-Информ. В Абхазии предстоит повторное голосование на президентских выборах. По данным избирательного штаба кандидата в президенты Алхаса Квициниа, он выходит во второй тур президентских выборов.

Рауль Хаджимба набрал 20 304 голоса, Алхас Квициниа – 19 032, Олег Аршба – 18 931 голос.

«Мы дальше будем бороться и доведем второй тур до конца», - сказал Алхас Квициниа, обращаясь к людям, собравшимся у штаба.

Центризбирком объявит предварительные итоги голосования к полудню 26 августа.

Повторное голосование должно состояться не позднее двух недель.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 26 августа 2019 09:44

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ТАМАЗ ГОГИЯ: ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СОСТОЯЛИСЬ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.